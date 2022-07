Senatorul care l-a miruit pe Sova vrea la CCR: Candidaturile, pe sub masa. Nu renunt la postul de judecator

Senatorul Ruxandra Jipa, care si-a depus marti candidatura pentru un post de judecator la Curtea Constitutionala si urmeaza sa fie audiata miercuri de Comisia juridica, a declarat ca "totul s-a facut pe sub masa" si ca a aflat de la televizor ca mai are o zi sa isi depuna candidatura.

"Faptul ca ieri am fost plimbata pe drumuri pentru documente arata ca totul s-a facut pe sub masa. Am aflat luni de la televizor ca marti e ultima zi de inscriere", a declarat miercuri Ruxandra Jipa.

Senatorul a mai spus ca pentru a-si depune candidatura nu mai este suficienta declaratia pe poprie raspundere ca nu a colaborat sau ca nu colaboreaza cu serviciile.

"Acum trebuie nu numai declaratia pe proprie raspundere, am fost la notar sa spun ca nu am fost nici ofiter, nici acoperit, nici informator", a aratat Jipa, amintitind ca a fost audiata de patru ori pentru acest post.

"Am fost audiata de patru ori din 2004, dar totdeauna sunt altii care trebuie sa fie asa. Am fost si judecator, am experienta, colegii mei ma cunosc. Data trecuta am renuntat eu, acum nu vreau sa renunt. Eu stiu ce CV am, am fost judecator, sunt conferentiar doctor in drept", a subliniat Ruxandra Jipa, cunoscuta pentru pozitiile sale in favoarea alesilor care au probleme cu legea.

Referitor la contracandidatul sau, vicepresedintele Senatului Ioan Chelaru, Jipa a spus ca "se vede favorit". "Voia de doua zile sa fie singurul candidat, uite ca nu e asa. Vedeti ce e in PSD la ora asta, unii vor sa fie si asa si asa, si vicepresedinte al Senatului, si... ", a adaugat aceasta.

Comisia juridica a Senatului audiaza, miercuri, candidatii pentru postul de judecator la CCR - Ioan Chelaru, Ruxandra Jipa si judecatoarea Mona-Lisa Neagoe, sustinuta de PNL.

Curtea Constitutionala a trimis o scrisoare Senatului in a doua jumatate a lunii aprilie prin care solicita declansarea procedurii de numire a unui nou judecator, avand in vedere ca mandatul lui Valentin Zoltan Puskas urmeaza sa expire.

De asemenea, mandatul presedintelui CCR, Augustin Zegrean, si a judecatorului Tudorel Toader urmeaza sa expire, in locul lor urmand sa fie numiti judecatori de catre Presedintie si Camera Deputatilor.

Florentina Jipa este cea care l-a dat pe Sova cu mir pe incheieturile mainilor, pe frunte si pe cap inainte de primul vot privind arestarea preventiva a fostului ministru, incercand astfel, cu ajutorul divin, sa-si scape colegul de partid de judecata pamanteasca.

