Surprizele din dosarul de studii al sefului Sectiei Speciale, propus de PSD ca judecator la CCR

Licenta sustinuta la o universitate de stat, dupa ce a terminat o facultate particulara, si diploma de master la frecventa redusa, obtinuta dupa trei ani de la finalizarea studiilor postuniversitare, sunt atuurile academice ale sefului Sectiei Speciale, Gheorghe Stan, propus de PSD pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei.

CCR a amanat, pentru data de 5 iunie, pronuntarea pe sesizarea USR in legatura cu numirile lui Gheorghe Stan si fostului vicepresedinte CSM Cristian Deliorga, in functiile de judecator CCR.

Parlamentarul Stelian Ion (USR) declara ca Gheorghe Stan nu ar fi raspuns in timpul audierii din Camera Deputatilor la mai multe intrebari.

"In afara de aceasta, CV-ul dumnealui nu este unul care sa ne faca sa concluzionam ca are o inalta pregatire profesionala, o anvergura de judecator la CCR.

De asemenea, toate actele pe care le-a indeplinit in calitate de sef al Sectiei Speciale, in ultima perioada, au demonstrat ca nu indeplineste acea conditie referitoare la independenta, pe care ar trebui sa o manifeste un judecator la CCR, chiar si fata de cei care l-au numit", a spus Stelian Ion.

Ce studii are Gheorghe Stan

Potrivit dosarului depus de PSD la Camera Deputatilor, in ceea ce priveste studiile urmate, Gheorghe Stan a atasat:

- Un curriculum vitae

- O copie de pe diploma de licenta a Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative- Universitatea Lucian Blaga- Sibiu

- O copie dupa diploma de masterat

Intreg dosarul depus de PSD la Parlament poate fi accesat pe site-ul Camerei Deputatilor.

Din CV lipseste insa fix pagina cu sectiunea de studii.

Lipseste masterul de la Academia SRI

Trebuie spus ca in actele depuse la Camera Deputatilor nu apar doua diplome care sunt in CV-ul publicat de Gheorghe Stan pe site-ul Inspectiei Judiciare, in perioada in care era inspector-sef adjunct (2012-2019).

- Un master la Academia Nationala de Informatii (2008-2010), unitatea de invatamant superior militar a SRI.

- Studii postuniversitare de Drept Penal criminologie, la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, facute in perioada 2004-2005.

Sursa: CV-ul lui Gheorghe Stan

CV-ul poate fi accesat pe site-ul Inspectiei Judiciare.

Absolvent de particulara

Asa cum am aratat, diploma de licenta este emisa de Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, pe baza sustinerii examenului de licenta din sesiunea iunie 1997.

Potrivit actului, Gheorghe Stan a absolvit o facultate privata, este vorba de Facultatea de Drept - Universitatea "Petre Andrei" din Iasi.

Sursa: Dosarul depus la Camera Deputatilor

Consilier dupa admiterea in magistratura

Potrivit CV-ului lui Gheorghe Stan, procurorul arata ca a sustinut examenul de intrare in magistratura in decembrie 1997 si a inceput activitatea in martie 1999 la Parchetul de pe langa Judecatoria Darabani (Botosani).

Dupa ce a dat examenul pentru a intra in magistratura, el a ocupat postul de consilier juridic la Agro Transport SA Bacau, in perioada ianuarie 1988 - martie 1999.

Sursa: CV-ul lui Gheorghe Stan

Gheorghe Stan a explicat pentru Ziare.com ca, desi a intrat in magistratura in decembrie 1997, el a primit postul abia in martie 1999.

A fost singura declaratie pe care a facut-o magistratul. Intrebat despre facultatea absolvita si alte posibile precizari privind studiile sale, el a refuzat dialogul.

"Totul este public. Alte detalii nu mai pot da", a spus Stan, dupa care a incheiat dialogul cu Ziare.com.

Masterul, la frecventa redusa

Un alt detaliu interesant: Adeverinta prin care se confirma ca Gheorghe Stan a absolvit cursurile de master la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a fost semnata de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, care era decan la Facultatea de Drept. Toader a ocupat aceasta functie in perioada 2004-2016.

Sursa: Dosarul depus la Camera Deputatilor

Potrivit adeverintei, Gheorghe Stan a urmat cursurile la master cu frecventa redusa in perioada 2006-2008, cand era procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani. Examenul de disertatie l-a sustinut 3 ani mai tarziu, in februarie 2011, cand activa la Bucuresti ca procuror inspector la Inspectia Judiciara din cadrul CSM.

Sursa: Dosarul depus la Camera Deputatilor

A blocat judecarea apelurilor DNA

Sub conducerea lui Gheorghe Stan, Sectia Speciala a luat mai multe decizii controversate. Pe de o parte, a deschis mai multe anchete impotriva unor procurori DNA.

Pe de alta parte, procurorii Sectiei Speciale au retras apelurile facute de DNA in dosarele in care erau judecati magistrati.

Recent, Gheorghe Stan a solicitat dechiderea unui dosar in care apare numele unui membru CSM, judecatorul Bogdan Mateescu, critic al infiintarii Sectiei Speciale.

Si in perioada in care a condus Inspectia Judiciara Stan s-a remarcat prin controalele facute la DNA sau impotriva sefilor DNA.

In scrisoarea trimisa de Gheorghe Stan lui Alfred Simonis, liderul deputatilor PSD, in care isi arata intentia de a candida la CCR, procurorul spune ca are o vechime in magistratura de peste 20 de ani, "timp in care mi-am indeplinit atributiile cu impartialitate si obiectivitate, urmarind, in permanenta, respectarea statutului profesiei, precum si garantarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale".

Sursa: Dosarul depus la Camera Deputatilor