Legea privind reforma în sănătate, declarată constituțională. De ce au respins judecătorii sesizarea AUR

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 14:53
Legea privind reforma în sănătate, declarată constituțională. De ce au respins judecătorii sesizarea AUR
CCR

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. Decizia CCR confirmă constituționalitatea legii în ansamblul său. Aceasta face parte din pachetul 2 de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Curtea Constituțională a statuat că legea criticată a fost adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului cu respectarea prevederilor art. 114 din Constituție, întrucât a reglementat într-un domeniu unitar de relații sociale, justificat atât de urgența, cât și de necesitatea adoptării legii cu maximă celeritate și fără să se fi încălcat rolul Parlamentului de unic autoritate legiuitoare a țării.

Prin conținutul său normativ, legea nu contravine dreptului la ocrotirea sănătății prevăzut de art. 34 din Constituție, care nu poate fi un drept absolut, statul fiind obligat să asigure servicii medicale în limita resurselor financiare disponibile.

Argumente

Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă, care au privit, în esență, respectarea condițiilor de legiferare, în general, și a condițiilor în care poate fi angajată răspunderea Guvernului, în special, Curtea a constatat că:

dispozițiile legii criticate se subsumează unui domeniu unitar de relații sociale, configurat de componenta sănătății publice ca parte a statului social, astfel încât nu se poate reține pretinsul caracter eterogen al actului normativ criticat [1 alin. (5) din Constituție].

angajarea răspunderii Guvernului este o procedură prevăzută de Constituție și nu au putut fi reținute criticile privind exercitarea abuzivă a acestei proceduri, de natură să erodeze rolul de legiuitor suveran rezervat Parlamentului [61 din Constituție].

urgența adoptării legii criticate este justificată de necesitatea reconfigurării modului de alocare și, respectiv, de colectare a resurselor financiare necesare sistemului de sănătate pentru asigurarea unei mai eficiente, predictibile și transparente repartizări a acestora către cetățeni și pentru creșterea calității actului medical [art. 114 din Constituție].

Cu privire la criticile de neconstituționalitate intrinsecă, Curtea a constatat că:

– dreptul la ocrotirea sănătății nu poate fi absolutizat din perspectiva obligațiilor corelative ce revin statului, datorită limitărilor inerente de natură financiară ce intervin în cursul exercitării lui. Legea criticată asigură în continuare accesul la asistență și servicii medicale, într-o modalitate reconfigurată, dar care nu aduce atingere substanței dreptului fundamental la ocrotirea sănătății [art. 34 din Constituție].

– acordarea beneficiului integrării clinice doar personalului medical cu dublă calificare – medicală și academică – nu reprezintă o discriminare a personalului medical și/sau farmaceutic [art. 16 din Constituție];

– competența de stabilire prin ordin al ministrului sănătății a indicatorilor/criteriilor de performanță profesională în cazul managerului spitalului și al membrilor comitetului director nu are legătură cu principiile descentralizării și deconcentrării serviciilor publice organizate la nivel local [art. 120 alin. (1) din Constituție].

– stabilirea proporției anuale de distribuire a fondului destinat finanțării serviciilor medicale între plata per capita și plata pe serviciu medical reprezintă o chestiune de administrare a bugetului public național ce revine în exclusivitate Guvernului și nu Casei Naționale de Asigurări de Sănătate [art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 34 alin. (1) și (2), art. 120 alin. (1) și art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție].

Decizia este definitivă și general obligatorie, potrivit CCR.

