Președintele Senatului, după decizia CCR: „Blocarea reformei înseamnă apărarea vechiului sistem”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a reacționat după ce Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție în privința legii care modifica pensiile magistraților. Abrudean subliniază că respectarea deciziei CCR nu echivalează cu oprirea reformei statului sau a eliminării privilegiilor, ci este un pas necesar într-un proces mai amplu de echitate socială.

„Respectăm decizia CCR, dar nu ne oprim din reforma statului și din eliminarea privilegiilor. Cred că acesta este mesajul care trebuie comunicat răspicat în aceste zile. Reforma pensiilor de serviciu nu e un atac la magistrați, ci o chestiune de echitate și respect față de toți românii”, a scris Abrudean pe Facebook.

Liberalul a continuat să argumenteze că nu este acceptabil să aplicăm standarde duble în funcție de interese, iar cei care susțin blocarea reformei „apără de fapt vechiul sistem”. „Noi apărăm România care muncește și contribuie cinstit”, a conchis el, punând accent pe responsabilitatea colectivă și pe echitatea fiscală.

Curtea Constituțională a motivat decizia prin lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii și prin neanticiparea de către Guvern a termenului de 30 de zile necesar obținerii acestuia. Prin urmare, legea privind pensiile de serviciu a fost declarată neconstituțională în integralitate.

În comunicatul CCR se precizează că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra legii în fața Parlamentului, respectând prevederile constituționale, și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării actului normativ. Curtea a arătat că este de competența legiuitorului să decidă asupra frecvenței modificărilor în domeniul pensiilor de serviciu, iar evoluțiile legislative succesive nu contravin securității juridice atâta timp cât urmăresc o finalitate rațională și nu afectează drepturile fundamentale.

Totuși, CCR a reținut că Guvernul avea obligația de a respecta termenul de 30 de zile stabilit de Legea nr. 305/2022 pentru obținerea avizului CSM, iar nerespectarea acestuia a reprezentat motivul principal pentru care legea a fost considerată neconstituțională.

