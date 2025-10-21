Fost judecător CCR, supărat că primește pensie de ”doar” 10.000 de euro. Reacția unui politolog: ”Cam așa arată situațiunea”

Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, se plânge de pensia de „doar” 10.000 de euro FOTO captură video YouTube /Realitatea pe NET

Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu a lăudat decizia curții ce declară legea pensiilor speciale ale magistraților neconstituțională. Politologul Cristian Preda l-a criticat marți, 21 octombrie, pe magistrat, despre care spune că „suspina nefericit” menționând ca are pensie de 10.000 de euro, mai mică decât ultimul salariu, de 12.000 de euro.

Petre Lăzăroiu, judecător al Curții Constituționale în perioada 2008-2019, „spera ca legea pentru care premierul Bolojan și-a angajat răspunderea să fie respinsă și pe fond, nu doar pentru rațiuni de formă, fiindcă - spunea el - e profund nedreaptă”, a transmis politologul Cristian Preda pe Facebook.

„L-am întrebat ce e nedrept. Faptul că magistraților li se cere să iasă la pensie la 65 de ani, întrucât ei au parte de numeroase opreliști. Ce anume v-a împovărat mai mult, în cei 41 de ani de carieră, dintre care 10 în comunism și restul - în democrație?, l-am întrebat. N-a zis nimic despre ultimii 10 ani ai ceaușismului, ci despre perioada recentă: nu am putut să îmi fac o firmă, a răspuns Lăzăroiu. El a adăugat o altă nedreptate făcută unui magistrat - i s-a interzis să joace la Bursă - grăbindu-se apoi să spună că, printr-o decizie a CCR, interdicția respectivă a fost declarată neconstituțională”, a povestit Cristian Preda.

Lăzăroiu, care și-a schimbat numele din Ceaușescu în 1990, și-a exprimat și frustrarea că are o pensie cu 2.000 de euro mai mică decât salariul.

„Realizatoarea emisiunii l-a întrebat pe Lăzăroiu ce pensie are. Eeee, 10 mii, a răspuns el. unii vor fi crezut că e vorba de lei. Nu, fostul judecător a precizat imediat că e vorba despre o pensie de 10 mii de euro. După ce luasem salariu 12 mii a adăugat el, suspinând nefericit. Cam așa arată situațiunea”, a concluzionat Cristian Preda.

CCR a respins luni, cu un vot de 5 la 4, legea Guvernului Bolojan care reducea pensiile magistraților și creștea vârsta de pensionare la 65 de ani. Motivarea a fost absența avizului CSM asupra formei finale a legii, însă CCR ar putea respinge legea și pe motive de fond după rezolvarea problemei de procedură.

