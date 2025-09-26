De ce puterea CCR nu va scădea vreodată. Aspectul pentru care o schimbare majoră ar fi imposibilă: „Cui nu-i convine zice că o revizuiește”

În așteptarea deciziei CCR privind pensiile speciale ale magistraților, la contestația Înaltei Curți, tensiunea politică accelerează, premierul fluturându-și intenția de demisie în cazul unei decizii nefavorabile programului său de austeritate.

Astfel, până pe 8 octombrie, suntem martori unui nou episod în care vedem cu adevărat puterea instituțională a Curții Constituționale.

Tudorel Toader, fost judecător CCR și fost ministru al Justiției, a explicat la Ziare.com de ce puterea instituției nu va putea să scadă în anii următori.

„Ideea revizuirii Constituției este reluată ciclic. Cui nu-i convine, zice că o revizuiește. Problema lor este că avem o Constituție bună. Avem o Constituție care răspunde stadiului de dezvoltare socială, economică, juridică. Dar să spunem că cineva ar vrea să o revizuiască. Procedura Constituției noastre este din categoria celor semirigide.

Ceea ce înseamnă că proiectul de lege trece pe la Curtea Constituțională. Se duce în Parlament, apoi se duce la referendum. La final, referendumul se întoarce la Curte pentru validare.

Procedura este și greoaie, și de durată. Să nu uităm: Constituția noastră a fost încercată a fi modificată în mai multe rânduri. O singură dată, din ’91 până acum — adică 34 de ani — a fost revizuită, în 2003, pentru că era un interes național. Mă refer la momentul din 2003, când se deschidea calea aderării la Uniunea Europeană și la structurile euroatlantice. Este ceea ce au făcut și moldovenii recent; ei au o Constituție flexibilă.

Gândiți-vă: prin 2013 s-a încercat o revizuire cu multe, multe puncte, care au fost declarate neconstituționale de la o instanță la alta. E greu să revizuiești Constituția noastră și, mai ales, sub impulsul unor stări de moment”, a explicat Tudorel Toader.

Tensiuni între Guvern și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că legea adoptată prin asumarea răspunderii de guvernul condus de Ilie Bolojan, care modifică regimul pensiilor de serviciu ale magistraților, ridică probleme constituționale și afectează independența justiției.

Actul normativ prevede trei schimbări esențiale în sistemul pensiilor de serviciu pentru magistrați: creșterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani, instituită printr-o perioadă de tranziție de zece ani; majorarea vechimii necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani, pentru alinierea la regulile aplicabile celorlalți cetățeni; și plafonarea cuantumului pensiei la 70% din ultima remunerație netă, față de nivelul anterior de 100%.

În analiza motivată pe care a transmis-o, Înalta Curte susține că prevederile contestate contravin unui număr semnificativ de decizii anterioare ale Curții Constituționale și încalcă principii fundamentale ale ordinii constituționale, printre care statul de drept, independența justiției, securitatea juridică, neretroactivitatea legii și încrederea legitimă. Instanța a arătat că, în opinia sa, modificările legislative creează discriminări nejustificate și omisiuni procedurale, care vizează obligații legale imperative, precum consultarea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii.

Guvernul a adoptat pachetul de măsuri ca parte a măsurilor de austeritate asumate în Parlament. Executivul a motivat intervențiile prin necesitatea corelării regimului pensiilor de serviciu cu normele aplicabile celorlalți angajați și prin obiectivul reducerii cheltuielilor bugetare pe termen mediu.

Premierul Ilie Bolojan a pus în relație validarea acestei legi de către CCR cu derularea unor angajamente externe. Șeful Executivului a mai sugerat că, dacă legea nu e validată de Curtea Constituțională, ar putea lua în considerare și demisia.

