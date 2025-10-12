Ce salarii au noii judecători ai CCR: Unul dintre sporuri depășește 11.000 de lei. Cât câștigă cei care decid reforma pensiilor magistraților

Curtea Constituțională a României (CCR) se află din nou în centrul atenției publice, pe fondul dezbaterilor privind legea care reduce pensiile magistraților. După două amânări, instituția urmează să se pronunțe pe 20 octombrie asupra actului normativ ce prevede diminuarea pensiilor la 70% din ultimul salariu net și creșterea treptată a vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani.

Curtea are o componență parțial nouă, după numirea recentă a judecătorilor Csaba Astalos, Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. În fruntea instituției se află, din iulie 2025, Simina Tănăsescu, judecător CCR din 2019, aleasă președintă pentru un mandat de trei ani, cu posibilitatea reînnoirii. Conform Constituției, CCR are nouă membri, fiecare cu un mandat de nouă ani, care nu poate fi prelungit.

Pe 30 septembrie, Curtea Constituțională a publicat lista actualizată a salariilor și sporurilor aferente personalului său. Analiza făcută de Ziare.com arată că judecătorii CCR beneficiază de indemnizații și sporuri considerabile, printre care: spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, spor pentru păstrarea confidențialității, spor pentru condiții de muncă vătămătoare, indemnizație pentru titlul științific de doctor.

Premierul Ilie Bolojan, inițiator al pachetului de legi fiscale menite să reducă deficitul bugetar, a plafonat o parte dintre sporurile din sectorul public precum cel de condiții grele de muncă, la 300 de lei. Totuși, veniturile de la CCR rămân printre cele mai mari din administrația centrală. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma privind pensiile magistraților, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat CCR cu privire la constituționalitatea acesteia. Ironia situației constă în faptul că cei care vor decide asupra pensiilor magistraților beneficiază la rândul lor de indemnizații și sporuri generoase.

Cât câștigă președinta CCR

Președinta Simina Tănăsescu are o indemnizație brută lunară de 47.074 de lei, la care se adaugă mai multe sporuri:

• 11.769 lei (25% din indemnizația de bază) – spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică;

• 2.354 lei (5%) – spor pentru confidențialitate;

• 300 lei – spor pentru condiții vătămătoare;

• 950 lei – indemnizație pentru titlul științific de doctor.

Veniturile celorlalți judecători CCR

Judecătorii Curții au indemnizații brute de 45.260 de lei, la care se aplică aceleași tipuri de sporuri:

• 11.315 lei – risc și suprasolicitare neuropsihică;

• 2.263 lei – confidențialitate;

• 300 lei – condiții vătămătoare;

• 950 lei – titlu științific de doctor.

Salarii consistente și pentru personalul administrativ

Nu doar judecătorii CCR au venituri considerabile. Potrivit datelor publicate, și personalul administrativ al instituției beneficiază de salarii considerabile și sporuri similare.

Secretarul general al CCR

• Indemnizație brută lunară: 23.224 lei

• Sporuri:

- 300 lei – condiții vătămătoare de muncă

- 950 lei – indemnizație pentru titlul științific de doctor

Prim-magistratul asistent

• Indemnizație brută lunară: 34.386 lei

• Sporuri:

- 8.597 lei – risc și suprasolicitare neuropsihică (25%)

- 1.719 lei – păstrarea confidențialității (5%)

- 300 lei – condiții vătămătoare de muncă

- 950 lei – indemnizație pentru titlul științific de doctor

Magistrat-asistent șef

• Indemnizație brută lunară: 34.386 lei

• Sporuri:

- 8.597 lei – risc și suprasolicitare neuropsihică (25%)

- 1.719 lei – păstrarea confidențialității (5%)

- 300 lei – condiții vătămătoare de muncă

- 950 lei – indemnizație pentru titlul științific de doctor

Magistrat-asistent

• Indemnizație brută lunară: 30.766 lei

• Sporuri:

- între 4.388 și 7.692 lei – risc și suprasolicitare neuropsihică (25%)

- între 878 și 1.538 lei – păstrarea confidențialității (5%)

- 300 lei – condiții vătămătoare de muncă

- 950 lei – indemnizație pentru titlul științific de doctor

Director de Cancelarie

• Indemnizație brută lunară: 29.093 lei

• Sporuri:

- 7.147 lei – risc și suprasolicitare neuropsihică (25%)

- 1.429 lei – păstrarea confidențialității (5%)

- 300 lei – condiții vătămătoare de muncă

- 950 lei – indemnizație pentru titlul științific de doctor

Personal de specialitate juridică asimilat magistraților-asistenți

• Indemnizație brută lunară: 27.842 lei

• Sporuri:

- între 4.388 și 6.743 lei – risc și suprasolicitare neuropsihică (25%)

- între 878 și 1.349 lei – păstrarea confidențialității (5%)

- 300 lei – condiții vătămătoare de muncă

