Se va face vreodată reforma pensiilor speciale? – „Va rămâne un subiect sensibil, folosit în campanii electorale”

Reforma pensiilor speciale, una dintre cele mai sensibile și controversate teme din spațiul public românesc, a fost recent asumată de premierul Ilie Bolojan, care insistă să coordoneze personal procesul, în pofida propunerilor de coaliție pentru o abordare colectivă. Tensiunile din coaliția de guvernare au ieșit la iveală după ce PSD a părăsit discuțiile legate de reforma pensiilor magistraților, solicitând înființarea unui grup de lucru format din liderii coaliției, magistrați și experți, care să stabilească noi criterii pentru sistem. Premierul Bolojan, însă, a refuzat această structură, subliniind că își dorește să gestioneze reforma în mod direct.

Contextul este unul extrem de sensibil, având în vedere că patru dintre judecătorii care au admis sesizarea ÎCCJ au fost numiți de PSD la Curtea Constituțională, iar partidul condus de Marcel Ciolacu a demonstrat, în general, o reticență puternică față de orice schimbare majoră în sistemul pensiilor speciale. Astfel, efortul de reformă se desfășoară între dorința guvernului de a crea un cadru echitabil și reacțiile politice calculate ale PSD, care continuă să influențeze procesul prin poziționarea strategică în coaliție și în instituțiile cheie ale statului.

Consultantul politic Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a comentat într-un dialog cu Ziare.com dificultățile procesului de reformă din România, în special în contextul discuțiilor despre pensiile speciale.

„Nimeni n-ar renunța la propriile drepturi”

Radu Turcescu opinează că reforma este dificil de realizat, mai ales că nu a fost clar definită. În opinia analistului, nimeni nu își dorește schimbări radicale și nu ar renunța la propriile privilegii.

„E complicat de făcut reforma, mai ales că ea nici nu a fost foarte bine definită. Noi am mai discutat. În realitate, nimeni nu-și dorește vreo schimbare radicală și, cu siguranță, nimeni n-ar renunța la propriile drepturi”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

„Pensiile speciale vor rămâne un subiect sensibil”

Potrivit consultantului politic, subiectul pensiilor speciale rămâne unul sensibil, utilizat frecvent în campanii electorale sau în momentele în care este nevoie de o dezbatere intensă în spațiul public.

„Pensiile speciale vor rămâne însă un subiect sensibil, folosit în campanii electorale și ori de câte ori e nevoie de vreo dezbatere intensă în spațiul public”, a menționat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

