CCR a amânat sesizările care vizează legile din doilea pachet de măsuri - Judecătorii au respins una dintre sesizări

Curtea Constituțională a României s-a reunit, miercuri, 24 septembrie, la ora 10.00, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestații, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare și afectarea stării economice a românilor.

CCR a analizat inclusiv sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra legii de modificare a pensiilor de serviciu, singurul proiect adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului fără a fi urmat de o moțiune de cenzură.

Comunicatul CCR:

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – amânare 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – amânare 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – RESPINGERE

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – amânare 8 octombrie

