CCR a amânat sesizările care vizează legile din doilea pachet de măsuri - Judecătorii au respins una dintre sesizări

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 11:30
745 citiri
CCR a amânat sesizările care vizează legile din doilea pachet de măsuri - Judecătorii au respins una dintre sesizări
Sediul CCR - FOTO: Ziare.com

Curtea Constituțională a României s-a reunit, miercuri, 24 septembrie, la ora 10.00, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestații, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare și afectarea stării economice a românilor.

CCR a analizat inclusiv sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra legii de modificare a pensiilor de serviciu, singurul proiect adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului fără a fi urmat de o moțiune de cenzură.

Comunicatul CCR:

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – amânare 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – amânare 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – RESPINGERE

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – amânare 8 octombrie

Prima reformă a rămas cea mai mare? „România nu va reuși reforme majore. Ilie Bolojan a ratat șansa”
Prima reformă a rămas cea mai mare? „România nu va reuși reforme majore. Ilie Bolojan a ratat șansa”
Au trecut peste 90 de zile de când Cabinetul Bolojan a preluat guvernarea României, iar tensiunile politice sunt în creștere. Deși, teoretic, actualul premier ar trebui să rămână în...
Panică în Guvern. Ministerele rămân fără bani și cer fonduri suplimentare de aproape 80 de miliarde de lei. O nouă rectificare va crește și mai mult deficitul României
Panică în Guvern. Ministerele rămân fără bani și cer fonduri suplimentare de aproape 80 de miliarde de lei. O nouă rectificare va crește și mai mult deficitul României
Guvernul se pregătește pentru o rectificare bugetară majoră, în condițiile în care ministerele au cerut fonduri suplimentare de aproape 80 de miliarde de lei. Deficitul bugetar va depăși...
#CCR, #sesizari, #pachet masuri fiscale, #guvern , #reforma
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Seful banilor" din PE explica "siretlicul" privind fondurile europene pentru Romania: "60 de miliarde de euro sunt, real, mai putin decat 46 de miliarde"
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
ObservatorNews.ro
Poluarea din Bucuresti a crescut de sapte ori peste limitele normale, in urma incendiului din Pantelimon

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Panică în Guvern. Ministerele rămân fără bani și cer fonduri suplimentare de aproape 80 de miliarde de lei. O nouă rectificare va crește și mai mult deficitul României
  2. CCR a amânat sesizările care vizează legile din doilea pachet de măsuri - Judecătorii au respins una dintre sesizări
  3. Ministrul Muncii nu este de acord cu concedierile ca măsură de reducere a cheltuielilor. Ce spune despre indexarea pensiilor în 2026
  4. Diana Buzoianu este convinsă că moțiunea depusă de AUR nu va trece, pentru că parlamentarii PSD nu o vor vota. Ce spune despre demisie
  5. Alegerile parlamentare din Moldova pot decide următorii 50 de ani ai țării. De ce votul pentru partidele mici poate influența rezultatul final - Analiză
  6. Ilie Bolojan, conferință de presă după decizia CCR privind reforma 2. Anunțurile premierului
  7. Cine ar putea ajunge premier dacă Ilie Bolojan părăsește Guvernul. Cel mai vehiculat nume din PSD
  8. Victor Negrescu, avertisment voalat pentru premierul Ilie Bolojan: „Cei care nu pot purta un dialog constructiv pot fi înlocuiți”
  9. PSD amenință că ar putea vota moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. "Am vorbit cu colegii mei deputați PSD din Moldova și gândim la fel! Nu vă jucați cu focul!"
  10. Jocuri de putere în PSD înainte de congres: Sinecura politică a lui Paul Stănescu dată la o parte de un apropiat al taberei adverse