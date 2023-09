Augustin Zegrean il ameninta cu sanctiuni pe Valentin Zoltan Puskas

Presedintele Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean a afirmat ca asupra magistratilor CCR nu se fac niciun fel de presuni politice si nici mediatice, dar ca a existat cel putin un caz in care un judecator a cedat presiunii mediatice. Zegrean a afirmat ca legea prevede sanctiuni pentru astfel de situatii.

"Ii vedem pe ziaristi ca stau afara cu masinile, cu camere de luat vederi, dar nu ne impresioneaza. Presa este interesata sa afle cine, cum a votat, dar legea ne interzice sa dam informatii cu privire la deliberari. Deliberarile si votului sunt secrete. Nu avem voie sa iesim public si sa spunem: eu am votat asa, ala asa, ala asa" a afirmat Zegrean, in cursul unui interviu acordat pentru Radio Romania Actualitati.

Votul a fost dat pe baza convingerii mele

Acesta s-a referit concret la momentul in care scaderea pensiilor a fost declarata neconstitutionala cu 5 voturi la 4, ca urmare a votului judecatorul Valentin Zoltan Puskas (foto), care ulterior a declarat public ca a votat impotriva, votul sau fiind cel care a determinat, practic, decizia finala.

Vezi cum au votat judecatorii CCR si cine a decis ca pensiile nu se taie

Zegrean s-a abtinut sa-l numeasca direct pe Valentin Zoltan Puskas (foto), dar a afirmat ca acesta a fost supus presiunii presei. "Nu ma asteptam la asa ceva, este un om absolut rezonabil, este un bun judecator al Curtii, este un om de nadejde. A fost o abatere, sa declari public cum ai votat. In plenul Curtii am discutat problema aceasta si sper sa nu se repete. Legea prevede sanctiuni in astfel de cazuri. Judecatorii Curtii sunt oameni seriosi, oameni care isi respecta statutul si respecta legea" a decalarat, citat de RRA, Augustin Zegrean.

Ads