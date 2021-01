CCR a amanat pentru 28 ianuarie sesizarea privind trecerea unui teren de 46 de hectare de la Romexpo la Camera de Comert a Romaniei

USR si UDMR au depus, pe 4 septembrie 2020, o sesizare de neconstitutionalitate a propunerii legislative (PLx 452/ 2020), adoptata in data de 2 septembrie, prin care o suprafata de teren de 46 hectare, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comert."Nu este corect sa legiferam politici publice prin intermediul carora sa poata fi date noi "tunuri imobiliare", in centrul Bucurestiului. Unul din terenurile care va intra sub incidenta noi legi este localizat chiar pe Bulevardul Expozitiei. Daca se doreste valorificarea si dezvoltarea aici a unor proiecte imobiliare, ar fi putut fi organizata o procedura transparenta de licitatie. Sustinem dezvoltarea si investitiile, dar nu acordarea cu dedicatie de terenuri in plina campanie electorala.", a subliniat atuci Cristina Pruna, potrivit unui comunicat de presa al USR.La randul sau, Catalin Drula a spus ca sesizarea la CCR a acestei legi va opri devalizarea statului roman cu sute de milioane euro."Am depus astazi la CCR o contestatie prin care vom opri devalizarea statului roman cu sute de milioane de euro. Legea votata de PSD PNL si PMP, prin care o suprafata de 46 de hectare din nordul Capitalei este privatizata pe gratis, trebuie sa fie oprita. Avem incredere ca decizia CCR va da dreptate motivelor invocate de USR in sesizare", a explicat Drula.Printre motivele de neconstitutionalitate, USR a aratat ca, in primul rand, legea incalca principiul bicameralismului, o conditie extrinseca de constitutionalitate. In Camera decizionala, Camera Deputatilor, propunerea legislativa a fost modificata substantial, ceea ce a condus la o configuratie diferita fata de textul adoptat de Senat si de finalitatea urmarita de initiator.In al doilea rand, USR arata in sesizare ca se incalca art. 1 alin (5) din Constitutie prin lipsa studiului de impact. Nu exista nici un studiu de impact asupra efectelor scoaterii din patrimoniul statului a imobilelelor care fac obiectul legii. Textul PLX nr. 452/2020 face referire la o serie de imobile care, desi neindentificate exact de lege, sunt de notorietate a fi intr-o zona centrala a capitalei. Or, valoarea unor asemenea imobile poate genera un impact sever asupra bugetului de stat, patrimoniului statului dar si a economiei, fiind introduse in circuitul economic prin efectul legii in discutie.In al treilea rand, se incalca art. 44 alin (1) si (2) si art. 136 alin (5) din Constitutie ca urmare a incalcarii drepturilor de proprietate al statului - instrainarea prin lege si fara contraprestatie, afectarea nelegala a patrimoniului statului. Art. III din propunerea legislativa 452/2020 asa cum a fost adoptata prevede ca "terenurile proprietate privata a statului transmise in folosinta gratuita a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate, se transmit cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei" (alin. (1)).In al patrulea rand, se incalca art. 1 alin. (3) si (5) din Constitutie ca urmare a lipsei de claritate a legii. Redactarea propunerii legislative, in forma adoptata de Parlament, configureaza un regim juridic confuz al naturii juridice/regimului juridic al transmiterii proprietatii gratuite asupra imobilelor vizate.