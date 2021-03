CCR a declarat ca neconstitutionala, pentru a doua oara, Legea de restituire a imobilelor preluate abuziv in perioada comunista pe motiv ca ar fi discriminatorie

Articol declarat neconstitutional a doua oara

Cum sunt acordate despagubirile

Potrivit unui comunicat al CCR , judecatorii Curtii au admis, cu unanimitate de voturi, exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sunt neconstitutionale prevederile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013.Art. 21 alin.(6) declarat ca fiind neconstitutional prevede: "Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, in considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului si a categoriei de folosinta la data preluarii acestuia.Prin exceptie, in dosarele in care se acorda masuri compensatorii titularului dreptului de proprietate , fost proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia, iar dreptul de proprietate nu a fost tranzactionat dupa preluarea abuziva de stat a imobilului, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de catre Comisia Nationala. Evaluarea se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un leu".CCR precizeaza ca aceasta lege a mai fost declarata ca fiind neconstitutionala pe 7 octombrie 2020."Curtea a constatat incalcarea art.147 alin.(4) din Constitutie, referitor la efectul general obligatoriu al deciziilor Curtii Constitutionale, intrucat textul de lege criticat, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.219/2020, reia solutia legislativa a carei neconstitutionalitate a fost anterior constatata prin Decizia nr. 725 din 7 octombrie 2020 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a Legii privind adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicarii prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si instituirea unor masuri tranzitorii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2020", sustine CCR.Legea a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis pe 29 octombrie 2020, fiind adoptata in Parlament la propunerea deputatul Silviu Vexler, reprezentant al comunitatii evreiesti in Parlament.In expunerea de motive, deputatul Silviu Vexler sustinea ca "numerosi supravietuitori ai Holocaustului au murit inainte de a primi o minima dreptate si, (...) din pacate, alti supravietuitori ai Holocaustului vor fi curand in aceeasi situatie", dar si ca " este absolut necesar ca procedura pe care trebuie sa o urmeze pentru restituirea proprietatilor preluate abuziv sa fie cat mai simpla, cu o durata cat mai scurta si cu cat mai putine elemente de birocratie".Potrivit legii, in baza cererii detinatorului de puncte, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite, pe parcursul a 5 ani consecutivi, titluri de plata, in transe anuale egale, in limita valorii stabilite prin decizia de compensare. Titlurile de plata se emit in ordinea cronologica a emiterii deciziilor de compensare. Potrivit unui amendament la acest articol, prin exceptie de la aceste prevederi, in situatia in care detinatorul de puncte este persoana certificata de entitati desemnate de statul roman sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau de statul de resedinta ca supravietuitor al Holocaustului, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite un singur titlu de plata. Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor . (...) Prin exceptie, se analizeaza cu prioritate cererile formulate de persoana certificata de entitati desemnate de statul roman sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau de statul de resedinta ca supravietuitoare ale Holocaustului, aflata in viata la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi'', prevede actul normativ.Legea stipuleaza ca la data intrarii in vigoare se abroga art. 1 si 2 din OUG nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicarii prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si instituirea unor masuri tranzitorii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 19 mai 2020.