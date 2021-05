CCR a amanat pentru 8 iunie pronuntarea cu privire la instituirea starii de alerta. Curtea se va pronunta si pe o exceptie privind operationalizarea SIIJ

"Curtea Constitutionala a amanat pronuntarea pentru data de 8 iunie 2021 a cauzele referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in ansamblul sau", conform comunicatului de presa de joi al CCR Judecatorii Curtii au amanat pentru aceeasi data pronuntarea pe "exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 ind.1 - 9 din legea 304/2004 privind organizarea judiciara, precum si a ordonantei de urgenta 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie", mai indica sursa citata.Tot joi, CCR a respins, cu unanimitate de voturi, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 ind. 8 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, ca urmare a publicarii Deciziei Curtii nr. 547 din 7 iulie 2020, mai arata comunicatul de presa al institutiei.Co-presedintele AUR George Simion a declarat miercuri ca este neconstitutionala instituirea starii de alerta in baza Legii 55/2020. El si-a exprimat convingerea ca si judecatorii CCR vor constata acelasi lucru, deoarece situatia sanitara nu ar mai impune aceasta masura."Vrem sa anuntam ca maine se va judeca la Curtea Constitutionala, incepand cu ora 9.00, sesizarea legata de neconstitutionalitatea Legii 55/2020, in integralitatea ei. Este un demers facut de doamna avocat Silvia Uscov, la care noi am depus la dosar argumente pentru neconstitutionalitate.Credem ca starea de alerta bazata pe Legea 55 este neconstitutionala. Masurile de relaxare asa-spuse, din ultima perioada, vin si in urma acestui proces la CCR. S-au comis multe abuzuri, incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale romanilor. Aceasta stare de alerta nu a ajuns niciodata sa fie votata in Parlamentul Romaniei si fara control parlamentar nu a existat procedura de confirmare a starii de urgenta. De aceea, maine, la CCR, se va face dreptate", a spus George Simion, intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri la Parlament.Liderul deputatilor AUR a mai precizat starea de alerta este in vigoare "doar pentru a satisface anumite grupuri de interese din domeniul achizitiilor medicale".