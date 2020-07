CCR da drumul la executarile silite. Legea prin care aceastea erau suspendate in starea de alerta, neconstitutionala

Potrivit unui comunicat al CCR transmis marti, in urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de Guvern si a constatat ca dispozitiile articolului unic pct. 3 (cu referire la art. XVIII) din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale sunt neconstitutionale.La inceputul lunii iunie, Camera Deputatilor a adoptat, cu amendamente, OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale.Conform unui amendament admis de Comisia de buget si propus de PSD , se suspenda masurile de executare silita in materie civila prin poprire pentru creantele civile si comerciale declansate dupa instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei."Nu se declanseaza masuri de executare silita in materie civila prin poprire pentru creantele comerciale si civile pe toata perioada starii de urgenta, a starii de alerta pana la data de 1 septembrie 2020. Masurile dispuse anterior nu se aplica in cazul executarilor silite privind creantele civile sau comerciale ce au drept titlu hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala pentru solutionarea laturii civile a cauzei. Masurile de suspendare a executarii silite a sumelor urmaribile sau disponibilitatilor banesti se aplica de drept de catre organele de executare si institutiile bancare sau terti popriti, fara nicio alta formalitate", mai prevede amendamentul.Un alt amendament adoptat de deputati stipula ca se suspenda, pe durata starii de urgenta, incepand cu data suspendarii activitatii - 18 martie 2020, obligatiile de plata aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc traditionale prevazute de OUG 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.