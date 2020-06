CCR declara neconstitutionale o parte din prevederile Codului de procedura penala care stabilesc obtinerea datelor privind tranzactiile financiare

Despre ce articol este vorba

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie , potrivit unui comunicat al CCR , remis Ziare.com.Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de Plenul CurtiiConstitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei care se va publica in MonitorulOficial al Romaniei, Partea I.Prevederile privind "Obtinerea datelor privind tranzactiile financiare ale unei personale" fac parte din capitolul intitulat "Metode speciale de supraveghere sau cercetare" din Codul de procedura penala.Obtinerea datelor privind tranzactiile financiare efectuate se poate dispune de judecatorul de drepturi si libertati de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta sau de la instanta corespunzatoare in grad acesteia in a carei circumscriptie se afla sediul parchetului din care face parte procurorul care a intocmit propunerea, cu privire la tranzactiile financiare ale faptuitorului, suspectului, inculpatului sau ale oricarei persoane care este banuita ca realizeaza asemenea operatiuni cu faptuitorul, suspectul sau inculpatul, daca:a) Exista o suspiciune rezonabila cu privire la pregatirea sau savarsirea unei infractiuni b) Masura este necesara si proportionala cu restrangerea drepturilor si libertatilor fundamentale, date fiind particularitatile cauzei, importanta informatiilor sau a probelor ce urmeaza a fi obtinute ori gravitatea infractiunii;c) Probele nu ar putea fi obtinute in alt mod sau obtinerea lor ar presupune dificultati deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exista un pericol pentru siguranta persoanelor sau a unor bunuri de valoare.