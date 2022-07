CCR discuta contestatia privind trecerea ICR la Senat

Magistratii Curtii Constitutionale discuta marti, sesizarea privind neconstitutionalitatea Ordonantei de Urgenta a Guvernului prin care Institutul Cultural Roman (ICR) a trecut din subordinea Administratiei Prezidentiale in cea a Senatului.

"ICR este transferat de la Presedintie la Parlament. (...) Senatul este cel care va avea in subordine ICR. Senatul va organiza alegeri pentru presedinte. (...) Senatul voteaza presedintele ICR", a anuntat, pe 13 iunie, purtatorul de cuvant al Guvernului, Andrei Zaharescu.

Premierul Ponta a justificat decizia Guvernului de a trece Institutul Cultural Roman de sub autoritatea presedintelui in subordinea Parlamentului prin faptul ca institutia era "mult prea politizata" si a aratat ca ICR va fi subordonat Senatului.

Curtea Constitutionala trebuia sa ia in discutie in 5 iulie legalitatea OUG 27/2012 prin care Institutul Cultural Roman a trecut din subordinea Presedintiei in cea a Senatului. Dezbaterea a fost amanata si atunci, dar si la 10 iulie.

Ads