Surse CCR: Legea privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 este neconstitutionala

La mijlocul lunii octombrie a anului trecut, Executivul a sesizat CCR in vederea exercitarii controlului prealabil de constitutionalitate privind Legea pentru aprobarea OUG 136/2020 - rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020.Executivul sustinea in sesizarea adresata CCR ca Parlamentul a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii si perspectivele evolutiei situatiei bugetului consolidat si a economiei generale, cu consecinta afectarii principiului securitatii juridice."Distorsionarea constructiei bugetare, prin introducerea de cheltuieli fara baza reala in nivelul veniturilor, are ca finalitate degradarea economica, cu impact negativ in nivelul de trai al tuturor cetatenilor, inclusiv al prezumtivilor beneficiari ai acestor cheltuieli.Totodata, gestionarea contextului economic actual necesita o raportare realista la situatia economica internationala provocata de pandemie si maxima precautie in mentinerea echilibrelor bugetare in beneficiul tuturor cetatenilor", arata Guvernul.