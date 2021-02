CCR respinge sesizarea Avocatului Poporului privind constituirea completurilor specializate de la Inalta Curte

Ce a constatat CCR

Sesizarea fusese ridicata de fostul Avocat al Poporului, Victor Ciorbea , in plin scandal mediatic privind formarea completurilor de judecata de la Inalta Curte, formate din 3 sau din 5 magistrati Avocatul Adrian Toni Neacsu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, arata intr-o postare pe Facebook ca Avocatul Poporului cere Curtii Constitutionale sa constate ca textele din legea de organizare judiciara care permit colegiilor de conducere sa stabileasca arbitrar componenta completelor colegiale, iar nu in mod aleatoriu, sunt neconstitutionale. Curtea Constitutionala a constatat, in esenta, ca legiuitorul are competenta atat de a infiinta el insusi completuri specializate, cat si de a acorda Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie decizia constituirii completurilor specializate, se arata intr-un comunicat al CCR."Astfel, spre deosebire de situatia in care legea infiinteaza completuri specializate [a se vedea art.29 din Legea nr.78/2000], in ipoteza in care legea prevede doar posibilitatea infiintarii unor completuri specializate, precum in cauza de fata [art.19 alin.(3) din Legea nr.304/2004], decizia infiintarii lor apartine colegiului de conducere," mai exlica sursa citata.Totodata, Curtea a constatat ca nu exista nicio prevedere constitutionala sau vreo exigenta rezultata din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale care sa impuna ca modalitatea de desemnare a membrilor completurilor sa fie realizata in mod direct prin lege."Daca legea reglementeaza un anumit mod de desemnare a membrilor completurilor de judecata (spre exemplu, tragere la sorti, in cazul Completurilor de 5 judecatori din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie), colegiile de conducere ale instantelor judecatoresti nu pot stabili un alt mod de desemnare a acestora. In lipsa unei prevederi legale exprese care sa reglementeze un anumit mod de desemnare a membrilor completurilor [art.29 alin.(1) teza intai si art.31 alin.(1) lit.c), respectiv art.52 alin.(1)], colegiile de conducere ale instantelor judecatoresti pot stabili ele insele modul de desemnare a acestora," conchide CCR.Decizia este definitiva si general obligatorie.Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de Curtea Constitutionala vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.