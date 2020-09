CCR se pronunta marti pe sesizarea referitoare la existenta unui conflict Guvern - Parlament privind motiunea de cenzura

Motiunea de cenzura nu a fost votata in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului din 31 august din lipsa de cvorum."In ziua de 14 septembrie 2020, Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament, cerere formulata de primul-ministru al Romaniei. Curtea Constitutionala a finalizat luni deliberarile, urmand ca, in cursul zilei de marti, 15 septembrie 2020, sa fie redactata forma finala a minutei", arata un anunt al CCR.Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a afirmat, la prezentarea luni a punctului de vedere al Parlamentului, ca in Constitutie nu este precizat daca retragerea increderii Guvernului de catre Parlament poate fi facuta doar la un anumit moment."Am venit sa sustin punctul de vedere asupra pe asa-zisul conflict constitutional invocat de prim-ministru. Am aflat lucruri noi. In Constitutie se precizeaza foarte clar la 113 alineatul 1 faptul ca plenul reunit al Camerelor este cel care retrage increderea Guvernului, fara a preciza o data cand. Atata timp cat Guvernul poate fi investit in sesiuni extraordinare sau in sesiuni ordinare, la fel eu nu am gasit un paragraf in Constitutie care sa precizeze daca retragerea increderii Guvernului poate fi facuta doar la un anumit moment. Datorita situatiei sanitare deosebite in care ne aflam, in toata perioada de vara au exista continuu sesiuni extraordinare.Timp de doua luni de zile au fost sesiuni extraordinare. In toata aceasta perioada au fost adoptate legi, o parte au fost promulgate, alta parte au venit catre dumneavoastra pe a putea fi controlate din punct de vedere constitutional. Am aflat astazi ca daca Doamne fereste ar fi fost adoptata in perioada de vara aceasta motiune de cenzura am fi asistat la un blocaj institutional. Nu, acesta e rolul Parlamentului", a declarat Florin Iordache la sedinta de luni a CCR, unde au fost prezentate opiniile de catre partile implicate in conflictul juridic de natura constitutionala. El a adaugat ca secretarul de stat din Guvern spune ca "nu a fost adoptata sau respinsa motiunea de cenzura"."Asta pentru ca partidele aflate la guvernare sau care sprijina guvernarea nu au asigurat cvorumul sedintei. Iata ca acum constatam ca Guvernul nu doreste sa vada daca mai beneficiaza de increderea Parlamentului", a completat Iordache. Vicepresedintele Camerei Deputatilor a mai spus ca motiunea de cenzura este doar in competenta Parlamentului nu si a Guvernului si astfel "nu exista un conflict atata vreme cat atributia juridica apartine exclusiv Parlamentului"."Nu intra in sfera conflictului juridic de natura constitutionala sesizarea autorului", a conchis vicepresedintele Camerei Deputatilor. Guvernul arata, in punctul de vedere transmis Curtii, ca depunerea motiunii de cenzura in sesiune extraordinara incalca principiul stabilitatii guvernamentale. "Se poate ocoli cu usurinta interdictia ca aceiasi semnatari sa nu poata sustine mai mult de o motiune de cenzura intr-o sesiune parlamentara", argumenteaza Executivul."Guvernul are nevoie de stabilitate in ce priveste functionarea sa, respectiv de previzibilitate sub aspectul masurilor sanctionatorii pe care Parlamentul le poate adopta impotriva Guvernului, motiunea de cenzura asa cum este aceasta reglementata de art.113 din Constitutie, fiind una dintre acestea. Pe de alta parte, Guvernul are un rol politic care se transpune nu numai in sfera exclusiv executiva, ci si in relatie cu celelalte autoritati publice, din care hotaratoare este actiunea sa in relatia cu puterea legiuitoare, prin conlucrarea cu Parlamentul, cu respectarea principiului loialitatii institutionale atat de catre o putere, cat si de cealalta.", arata Guvernul, in punctul de vedere transmis CCR pentru sustinerea sesizarii referitoare la neconstitutionalitatea motiunii de cenzura.Reprezentantii Executivului afirma ca, "avand in vedere ca numarul de sesiuni extraordinare nu este limitat, prin depunerea unei motiuni de cenzura in afara perioadei in care Parlamentul este intrunit in sesiune extraordinara, se poate ocoli cu usurinta interdictia imperativa din Constitutia Romaniei, ca aceiasi semnatari sa nu poata sustine mai mult de o motiune de cenzura respinsa in aceeasi sesiune parlamentara"."Or, daca semnatarii nu pot sustine de doua ori o motiune de cenzura respinsa intr-o sesiune care dureaza pana la 6 luni, nu ar trebui admis ca acestia sa poata depune oricate motiuni de cenzura pe perioada cuprinsa intre sesiunile parlamentare ordinare, prin convocarea de sesiuni extraordinare multiple si succesive. O astfel de conduita ar reprezenta o fraudare a obiectivului urmarit de legiuitorul constituant, acela de a asigura stabilitatea Guvernului", conform sursei citate.Pe aceeasi tema: