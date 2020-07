Curtea Constitutionala: Legea privind aprobarea cosului minim de consum este constitutionala

Potrivit unui comunicat al CCR , judecatorii au luat in dezbatere marti obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea OUG 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, obiectie formulata de deputati apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal.In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibila, obiectia de neconstitutionalitate a art. I pct.1, 2, 4 si 5 si art.II din Legea pentru modificarea si completarea OUG 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar.De asemenea, CCR a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. I pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.Potrivit unui proiect reexaminat la cererea sefului statului asupra Legii pentru modificarea si completarea OUG 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, adoptat cu majoritate de voturi, valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent se stabileste anual de catre Institutul National de Statistica si se aproba prin ordin al presedintelui acestuia.Anterior, valoarea cosului minim de consum lunar pentru un trai decent se actualiza anual de catre Institutul National de Statistica si se aproba prin Hotarare a Guvernului.Presedintele Comisiei pentru munca, Adrian Solomon , declara ca, potrivit unuia dintre considerentele din cererea de reexaminare, daca legiuitorul a prevazut prin lege valoarea cosului minim de consum, modificarea acestui cuantum nu se poate realiza altfel decat printr-un act cu aceeasi forta juridica, respectiv tot prin lege si nu prin hotarare de guvern.Proiectul legislativ prevede ca salariul minim sa fie corelat cu cosul minim pentru un trai decent, care este calculat de INS anual, a declarat in plen Adrian Dohotaru, deputat independent, initiator."Acest cos minim pentru un trai decent presupune sa avem un cos de peste 7.000 de lei in momentul de fata. Este vorba de o familie cu doi copii, un salariu minim spre care trebuie sa tindem pentru a ajunge la un stat social adevarat, de peste 2.700 de lei, lucru care este foarte relevant pentru angajatii de pe piata romaneasca, in conditiile in care avem aproximativ o treime din angajati pe salariul minim, spre 50% din contracte pe salariul minim. De aceea, pentru a construi acest stat social este bine sa avem acest cos calculat anual de INS", a spus Dohotaru, care a adaugat ca la realizarea proiectului au participat politicieni, experti, cercetatori, specialisti, fundatii, ONG-uri.Senatul, in calitate de prima Camera sesizata, a respins cererea de reexaminare si a adoptat, in sedinta din 3 februarie 2020, Legea pentru modificarea si completarea OUG nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar in forma trimisa initial la promulgare. Camera Deputatilor este for decizional.