DOCUMENT Ce contine sesizarea Guvernului depusa la CCR privind motiunea de cenzura

"Am sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei in privinta unui conflict de natura Constitutionala provocat de depunerea motiunii de cenzura de catre PSD. Sunt mai multe argumente invocate in aceasta sesizare si cerem PSD sa amane sau sa programeze dezbaterea si votul motiunii de cenzura dupa pronuntarea Curtii Constitutionale", a declarat Ionel Danca, vineri, la CCR.In textul sesizarii se arata "ca sunt intrunite toate elementele pentru constatareaacestuia", deoarece situatia de conflict este generata de depunerea unei motiuni de cenzura in perioada dintre cele doua sesiuni parlamentare ordinare, cu consecinta convocarii unei sesiuni extraordinare exclusiv numai pentru prezentarea motiunii fara dezbaterea si votarea acesteia."Situatie conflictuala derivata din incalcarea dispozitiilor art.113 alin.(4) coroborat cu art.66 alin.(1) din Constitutie. Conflictul juridic de natura constitutionala exista intre Guvernul Romaniei si Parlament si deriva direct din Constitutie [art.113 alin.(4) coroborat cu art.66 alin.(1)] in sensul in care blocarea procedurii motiunii de cenzura la etapa prezentarii acesteia fara parcurgerea celorlalte etape procedurale in aceeasi sesiune parlamentara mentine Guvernul Romaniei, parte a puterii executive, intr-o situatie incerta fapt declarat contrar Constitutiei, prin decizii anterioare ale Curtii Constitutionale (Decizia nr.1525/2010), deoarece afecteaza principiul stabilitatii activitatii Guvernului, dedus din dispozitiile art.102 alin.(1) si art.113 din Constitutia Romaniei", se arata in sesizarea depusa la CCR.Guvernul evidentiaza in sesizarea depusa la CCR ca motiunea de cenzura nu poate fi dezbatuta si votata in alta sesiune ordinara sau extraordinara "decat cu incalcarea dispozitiilor art.113 alin.(4) din Constitutia Romaniei, deoarece Guvernul ar fi supus unei duble sanctiuni in temeiul aceluiasi act politic epuizat (motiunea de cenzura inregistrata in data de 17 august 2020) prin nediscutarea si votarea acestuia in cadrul sesiunii parlamentare in care a fost depus".Guvernul noteaza ca "cele doua Camere ale Parlamentului trebuiau sa fie convocate in sesiune extraordinara comuna la momentul initierii motiunii de cenzura", motiune care trebuia citita, dezbatuta si votata in cadrul aceleeasi sesiuni parlamentare.Mai mult de atat, liberalii sustin ca "motiunea de cenzura a fost initiata si depusa in afara unei sesiuni extraordinare comune a celor doua Camere", doarece cele doua Camere ale Parlamentului, desi erau in sesiune extraordinara, au fost convocate separat din motive distincte, motivarea precisa existand in propunerile de convocare din cele doua camere.De asemenea, in sesizarea depusa, liberalii atrag atentia asupra faptului ca "depunerea motiunii de cenzura in perioada cuprinsa intre sesiunile ordinare cu consecinta convocarii Parlamentului in sesiune extraordinara incalca principiul pozitiv al stabilitatii guvernamentale".