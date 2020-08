Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean: Nu este un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament din cauza depunerii motiunii de cenzura

"Sigur ca nimeni nu poate fi oprit sa depuna plangere la Curte. Este dreptul de a se adresa justitiei, este un drept fundamental si constitutional, nu ti-l poate lua nimeni. Problema este cineva va castiga, daca va sesiza Curtea Constitutionala. Evident, conflict juridic de natura constitutionala nu este prin faptul ca s-a depus o motiune de cenzura. Parlamentul este in functie de la investire pana la expirarea mandatului. In toata aceasta perioada Guvernul este responsabil, este raspunzator in fata Parlamentului, pentru ca in sistemul nostru constitutional Guvernul este numit in baza votului de incredere acordat de catre Parlament si Parlamentul poate retrage acest vot de incredere oricand, nu numai in sesiune, sau numai duminica sau numai toamna. Oricand", a afirmat Augustin Zegrean joi la Digi 24.Intrebat despre faptul ca Ludovic Orban a invocat ca motiunea de cenzura poate fi depusa in sesiune parlamentara si nu in vacanta parlamentara, Zegrean a raspuns: "Nu este vacanta parlamentara. Nu se vorbeste in Constitutie de vacanta parlamentara. In Constitutie spune ca Parlamentul lucreaza in doua sesiuni ordinare, doua sesiuni pe an, una incepe in februarie si se sfarseste in iunie, alta incepe in septembrie si se sfarseste in decembrie. Raman 4 luni in care parlamentarii sunt in functie, dar isi desfasoara activitatea in teritoriu, in circumscriptiile electorale. In aceasta perioada pot fi convocate sesiuni extraordinare si nu scrie in Constitutie ce nu se poate face in sesiune sau ca nu s-ar putea depune motiune de cenzura in sesiune extraordinara. Nu este nicio diferenta din punct de vedere al Parlamentului, al activitatii parlamentare intre sesiunea ordinara si sesiunea extraordinara. Deci cine spune ca nu se poate depune motiune de cenzura in timpul vacantei parlamentare este in afara Constitutiei".Chestionat cand ar trebui sa fie votata motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Orban, Augustin Zegrean a precizat ca in maxim 3 zile de la citirea acesteia in Parlament."Aici lucrurile sunt cat se poate de clare, nu au decat sa deschida Constutia si sa vada ca scrie ca motiunea se dezbate, inseamna ca se vorbeste despre ea si se voteaza in 3 zile de la data prezentarii in fata Camerelor reunite ale Parlamentului. Astazi a fost prezentata, de astazi in maxim 3 zile trebuie votata", a conchis Augustin Zegrean.Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va fi declansat un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament la CCR privind depunerea motiunii de cenzura a PSD in vacanta parlamentara. El a precizat ca sesizarea la CCR va fi finalizata joi si va fi depusa ori in cursul acestei zile, ori vineri.Motiunea de cenzura a fost citita joi, in plenul reunit al celor doua Camere ale Legislativului.