Greseala de traducere in versiunea in engleza a site-ului CCR: "case-law"/ jurisprudenta este scris "case-low"/ cazuri insignifiante

Cuvantul "Jurisprudenta" (case law- limba engleza), este trecut pe site "case low"- cazuri mici, insignifiante, putine etc.Un cititor Ziare.com a atras atentia asupra acestei greseli de traducere. "Case-low" la CCR ! In traducere libera, probabil cauze "de doi bani"... Tot e bine, putea fi si cauze "de doua copeici", se amuza acesta.CCR si-a schimbat interfata in mediul on-line in ultima saptamana, iar potrivit administratorilor este in continuare un site in constructie.Varianta in limba engleza a CCR poate fi accesata pe site-ul institutiei.