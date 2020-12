Judecatorii CCR primesc doua sporuri identice impotriva stresului. Morar, reactie nervoasa: "Asta-i buna... Cine face legea?"

"Cine face legea?"

Alti judecatori uu refuzat dialogul

"Avem birou de presa"

Valoarea sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, este de 25 la suta din indemnizatia bruta lunara. Cum un judecator CCR incaseaza un salariu de 29.269 lei brut, sporul ajunge la 5.660 de lei, relateaza Digi 24. Apoi, judecatorii CCR dar si angajatii institutiei primesc un spor de 15 la suta din indemnizatie pentru munca in conditii vatamatoare. Adica alti 4.390 de lei pe luna. Aici apare surpriza: conditii vatamatoare inseamna inclusiv suprasolicitarea neuropsihica. Deci, pentru aceeasi activitate si acelasi stres, primesc doua sporuri.Judecatorii CCR au devenit brusc irascibili atunci cand le-am solicitat un punct de vedere, conform sursei citate.Am vazut pe siteul dumneavostra la veniturile pe care le aveti...Ei, lasati-ma, domnule, cu veniturile. Intrebati presedintele, de ce ne asteptati pe toti sa ne intrebati de venituri?Sunteti un judecator care ia aceste venituriAsa, si?Sunt doua sporuri pe care le luati...Asa si?Vreau sa va intreb sa lamuresc asta.Pai nu ma intrebati pe mine, intrebati contabilitatea.Pai dumneavostra le luati, domnule MorarEi, asta-i buna... Cine face legea?Nu inteleg de ce va suparati.Cine face legea?Cum adica cine...Eu o fac?Dar nu e o acuzatie, vreau doar sa va intreb de ce la cumulati.Judecatorii au refuzat orice dialog in privinta cumularii celor doua sporuri pentru stres.Vrem oficial sa trimiteti si va raspunde oficial institutia.Pai, vreau sa imi raspundeti dumneavostra, ca dumneavostra luati sporul acesta.Institutia va raspunde pe o baza legala, nu eu asa spontanPai, e sporul pe care il luati dumneavostra, domnule Enache.Sarut mana, doamna. De la Digi24 va deranjez, o secunda doar. Doamna Pivniceru...Nu.Nu este legat de activitatea Curtii. Doamna!Cum?Nu este legat de activitatea propriuzisa a Curtii, vreau sa va intreb de doua sporuri pe care le luati. Am luat documentul de pe siteul Curtii Constitutionale.Avem birou de presa, vorbiti cu presedintele.Vreau sa vorbesc cu dumneavostra.