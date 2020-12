Programul de guvernare al Guvernului Citu: Modificarea Constitutiei va viza reforma CCR, "Fara penali in functii" si fara OUG-uri care sa modifice codurile penale

Reforma constitutionala

"Refomarea Constitutiei" este un capitol separat in documentul citat. Conform Programului, in ultimii aproape 20 de ani au avut loc mai multe tentative de revizuire a Constitutiei, dar niciuna nu a reusit sa genereze un acord la nivelul societatii pentru a fi dusa la bun sfarsit."Numeroasele crize constitutionale din ultimii ani evidentiaza insa necesitatea stringenta a rearanjarii raporturilor dintre cele mai importante institutii ale statului, a competentelor acestora, precum si a intaririi principiilor de functionare ale statului roman. Ne angajam sa initiem si sa insistam asupra dezbaterii privind revizuirea Constitutiei, atragand in jurul proiectului nostru un consens," se arata in document.I. Fara penali in functii publice. Fara penali in functii publice reprezinta o initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pentru care s-au strans peste un milion de semnaturi, ce are ca scop interzicerea ca cetatenii condamnati definitiv sa mai poata fi alesi functii publice la nivel central si local.In concret, initiativa vizeaza introducerea unei noi prevederi in Constitutie potrivit careia "nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii". Este necesar ca legislatia care guverneaza conditiile de accedere la o functie sau demnitate publica sa fie coerenta, predictibila si unitara, aplicabila tuturor reprezentantilor puterilor statului. Astfel, persoanele care urmeaza sa ocupe o functie ce implica exercitiul autoritatii puterii de stat vor trebui sa indeplineasca anumite cerinte de integritate, legalitate si corectitudine, menite sa consolideze increderea cetatenilor in autoritatile publice si sa preintampine derapajele de la principiile democratiei statului de drept.Consideram ca este necesara o curatenie in politica romaneasca, iar acesta este primul pas. Coruptia sta la baza problemelor pe care Romania le are in cele mai importante domenii: sanatate, educatie si dezvoltarea infrastructurii. Tara noastra are cel mai slab sistem de sanatate din Uniunea Europeana. Lipsa medicilor si a medicamentelor, coruptia managementului si infrastructura subreda plaseaza Romania pe primul loc in UE la mortalitatea in spitale . Nici in privinta educatiei nu stam mai bine, peste 40% dintre elevii romani de gimnaziu sunt analfabeti functional, ceea ce ne duce tot pe primul loc in UE. Romania conduce si clasamentul tarilor cu cei mai putini kilometri de autostrada construiti.Din cauza coruptiei, doi din cinci romani traiesc in saracie sau la un pas sa ajunga in aceasta situatie, judetele cele mai sarace din tara sunt si cele conduse de baronii locali ai PSD : Teleorman, Buzau, Vaslui. Ne angajam ferm sa punem acest proiect in aplicare. Avem in vedere votarea textului sustinut de 1 milion de cetateni si in Senat, dupa care urmeaza organizarea referendumului de schimbare a Constitutiei in primele trei luni dupa incetarea epidemiei COVID - 19.II. In data de 26 mai 2019, a avut loc referendumul national convocat de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , in urma caruia cetatenii si-au exprimat acordul pentru interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie si pentru interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si extinderea dreptului de a contesta ordonantele direct la Curtea Constitutionala.Ne angajam sa elaboram un proiect de revizuire, astfel incat Legea fundamentala sa fie completata si cu aceste prevederi. In spiritul referendumului national din data de 26 mai 2019 si a Acordului Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, din 13 iunie 2019, Guvernul va transpune si in legislatie toate masurile pentru aplicarea vointei suverane a natiunii romane.III. In privinta reformei constitutionale consideram ca se impune, printre altele, si reformarea institutiei Curtii Constitutionale in sensul eliminarii acelor factori care au condus la politizarea deciziilor acestui organism fundamental intr-o democratie.Pentru alte propuneri de revizure a Constitutiei vom constitui o comisie parlamentara dedicata, care va face o propunere de revizuire la finele primului an de guvernare. Propunerile de revizuire vor fi temeinic pregatite, pe baza consultarilor publice cu reprezentantii societatii civile si experti in materie constitutionala, pentru a face mai suplu si mai functional mecanismul constitutional din Romania.