Opozitia reclama la CCR modificarea regulamentului Camerei

Vicepresedintii Comisiei pentru Regulament din Camera Deputatilor, Bogdan Niculescu Duvaz (PSD) si Ciprian Dobre (PNL), au anuntat marti ca vor sesiza Curtea Constitutionala cu privire la modificarea regulamentului Camerei Deputatilor, votat cu cu 173 de voturi "pentru", trei voturi "impotriva" si doua abtineri.

"Actuala majoritate este o frauda pentru ca nu este exprimata de votul popular, ci de vanzarile unor parlamentari. Din pacate s-a ajus la schimbarea regulilor jocului, pentru ca aceasta majoritate sa faca legea", a spus Duvaz, in cadrul unei declaratii de presa. "Astazi, (marti N.R.) Puterea a legiferat frauda", a mai spus Duvaz.

La randul sau, liberalul Ciprian Dobre a afirmat ca urmeaza sa depuna la CCR o sesizare cu privire la modificarea regulamentului. Potrivit deciziei de marti, se elimina obligativitatea cvorumului pentru sedintele Biroului Permanent al acestui for legislativ, deciziile putand fi luate cu majoritatea celor prezenti.

"In Europa are loc o premiera. Este primul Parlament care are un Birou Permanent in care nu este nevoie de cvorum pentru ca acesta sa ia decizii si sa lucreze in mod valid. De exemplu, daca se intalneste, in sedinta de Birou Permanent, doamna Anastase cu dl Voinescu si sunt de aceeasi parere, pot lua decizii valide", a explicat Dobre.

Liberalul a reamintit ca miercuri, CCR urmeaza sa dezbata o alta sesizare, privind hotararile de modificare a Camerei Deputatilor, referitoare la constituirea independentilor in grup parlamentar si obtinerea de functii in Biroul Permanent.

Ads