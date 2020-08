Orban: "Aceasta motiune parca a fost scrisa de Dancila sau de cineva care a baut apa dupa Dancila. Indiferent cine a scris e complet rupt de realitate"

"Aceasta motiune parca a fost scrisa de Dancila, mie asa mi s-a parut, sau de cineva care a baut apa dupa Dancila. Indiferent cine a scris e complet rupt de realitate, probabil traieste intr-o lume paralela", declara Ludovic Orban, precizand ca va depune sesizare la CCR vineri."Pe mine m-a deranjat profund ce scrie acolo pentru ca este o colectie de minciuni care ca nu are nicio legatura cu realitatea economica, sociala, sanitara. (...) Mie mi se pare o motiune neserioasa care nu are niciun fundament in realitate, care e lipsita complet de argumente in sustinerea punctelor de vedere. Motiunea e o minciuna de la cap la coada. (...) Aceasta motiune parca a fost scrisa de Dancila, mie asa mi s-a parut, sau de cineva care a baut apa dupa Dancila. Indiferent cine a scris e complet rupt de realitate, probabil traieste intr-o lume paralela", a declarat Ludovic Orban, joi seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus.El a dat ca exemplu afirmatia cuprinsa in motiune, conform careia Romania s-a aflat timp de opt zile in imposibilitatea de a dispune carantinarea celor bolnavi de COVID-19, aratand ca in realitate este vorba despre o perioada de 20 de zile in care Guvernul si autoritatile nu au avut niciun instrument de a-i izola de ceilalti pe cei infectati.Primul ministru a criticat inclusiv momentul in care a fost depusa motiunea, cu doar trei luni inainte de alegeri , aratand ca un guvern interimar ar avea mai putine puteri, in conditiile in care "trebuie luate atatea masuri extrem de importante pentru Romania".Ludovic Orban a explicat si motivele pentru care a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament privind depunerea motiunii de cenzura a PSD in vacanta parlamentara."Aceasta chestiune trebuie clarificata. Din punctul meu de vedere nu este constitutionala depunerea de motiuni de cenzura in vacanta parlamentara", a afirmat seful Guvernului, in acest context. El a precizat ca sesizarea va fi depusa la CCR vineri.Intrebat daca in opinia sa este posibil ca depunerea motiunii sa aiba legatura cu candidatura lui Marcel Ciolacu pentru sefia PSD, Orban a raspuns: "Nu pot sa-mi imaginez ca te joci cu Romania numai ca sa-ti favorizezi alegerea la Congres. Nu pot sa cred asa ceva. (...) Nu stiu daca va fi competitie acolo, la Congres (Congresul PSD - n.r.)".