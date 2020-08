Orban raspunde organizatiilor neguvernamentele: Sesizarea transmisa la CCR nu urmareste blocarea majorarii pedepselor pentru agresorii sexuali de minori

"Sesizarea transmisa de Guvernul Romaniei la Curtea Constitutionala nu urmareste blocarea majorarii pedepselor pentru agresorii sexuali de minori, asa cum in mod voit au lasat sa se inteleaga anumiti politicieni care dovedesc din nou ca sunt capabili sa exploateze orice in beneficiul propriu, calcand in picioare adevarul si manipuland cu cinism cetatenii.Intrarea intr-o logica de campanie electorala nu este motivul pentru care adevarul sa fie denaturat. Tocmai pentru ca nu doresc sa permit exploatarea suferintelor unor persoane, dar si din respect pentru organizatiile neguvernamentale care, pe buna dreptate, solicita informatii despre procedura de sesizare a CCR pentru acest proiect legislativ am ales sa explic motivele reale care au dus la sesizarea judecatorilor constitutionali", se arata in scrisoarea deschisa."Interventia Guvernului in procedura de verificare a constitutionalitatii legilor inainte de promulgare nu are in vedere blocarea promovarii actului normativ, ci eliminarea oricaror vulnerabilitati de ordin constitutional, in scopul necompromiterii intregului demers legislativ, ca urmare a unor eventuale sesizari ulterioare ale Curtii Constitutionale prin intermediul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate in fata instantelor judecatoresti.Sesizarea nu vizeaza majorarea pedepselor propuse prin lege ci se refera la o singura prevedere, care a fost introdusa in cadrul dezbaterilor din Comisia Juridica a camerei decizionale, sub forma de amendament, afectand coerenta institutiei prescriptiei raspunderii penale", sustine premierul.Peste 300 de organizatii neguvernamentale active in domeniul protectiei copilului, asistentei victimelor traficului de persoane, violentei domestice, drepturilor omului, au adresat o scrisoare deschisa premierul Ludovic Orban in care ii cer sa explice actiunea Guvernului de a contesta la CCR legea care majoreaza pedepsele agresorilor sexuali impotriva minorilor. Reprezentantii acestor asociatii amintesc ca numai in 2019, conform Politiei Romane au fost violati 197 copii si 918 femei, o victima decedand si au fost inregistrate 328 agresiuni sexuale, dintre care 103 cu minor.Reprezentantii ONG cer explicatii de la liderul deputatilor PNL Florin Roman cu privire la exceptarea de la vot, in plenul din 28 iulie, a unui proiect de lege care prevede ca impacarea victimei cu agresorul nu mai atrage inlaturarea raspunderii penale, initiativa legislativa care apartine deputatilor PNL Adriana Saftoiu Gabriel Andronache si Tudorita Lungu Executivul a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu legea care majoreaza pedepsele pentru agresiunile sexuale impotriva minorilor. Actul normativ, adoptat decizional de catre Camera Deputatilor pe 30 iunie, introduce si prevederea potrivit careia violul si actul sexual cu un minor sunt infractiuni pentru care prescriptia nu inlatura raspunderea penala.Guvernul argumenteaza ca reglementarea incalca Legea fundamentala deoarece "instituie un tratament discriminatoriu intre persoanele care au comis infractiuni de o gravitate similara, in sensul in care nu pot fi identificate ratiuni obiective pentru alegerea acelor infractiuni care urmeaza a fi imprescriptibile".