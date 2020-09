Pedepse mai mari pentru pedofili si traficantii de persoane. CCR a decis ca legea este constitutionala

"Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu majoritate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de Guvernul Romaniei si a constatat ca sunt constitutionale, in raport cu criticile formulate, dispozitiile art.I pct.1 si 2 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala", se arata intr-un comunicat de presa emis de CCR."Decizia Curtii reprezinta o alta victorie in ce priveste protejarea drepturilor copiilor si combaterea abuzurilor sexuale si a traficului de minori. Va reamintesc, initiativa legislativa votata de Parlament prevede, printre altele, cresterea pedepselor pentru infactiunile de natura sexuala asupra minorilor si pentru infractiunea de trafic de persoane, extinderea situatiilor considerate agravante la incadrarea faptelor si a listei de infractiuni pentru care se poate dispune arestul preventiv, dar si imprescriptibilitatea raspunderii penale pentru faptele de viol si act sexual cu minori", a spus deputata Oana Bizgan.