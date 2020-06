Sesizarea lui Klaus Iohannis privind modificarile la Legea educatiei legate de titularizare, admisa de Curtea Constitutionala

Sesizarea lui Iohannis

Curtea Constitutionala a dezbatut, miercuri, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Articolului unic pct.2 si pct.6 din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, formulata de presedintele Romaniei."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile Articolului unic pct.2 si pct.6 din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 sunt neconstitutionale.Curtea a constatat, in esenta, ca solutia legislativa prevazuta de textele de lege criticate contravine jurisprudentei Curtii Constitutionale in materie, cu consecinta incalcarii art.147 alin.(4) din Constitutionale, care consacra caracterul general obligatoriu al deciziilor Curtii Constitutionale", se arata intr-un comunicat de presa transmis de CCR Decizia este definitiva si general obligatorie.In 27 mai, presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Seful statului considera ca legea "creeaza un cadru legislativ confuz, cu reglementari si conditionari diferite pentru aceeasi ipoteza normativa - obtinerea titularizarii"."Articolul unic pct. 2 [cu referire la art. 931 al Legii nr. 1/2011] din legea dedusa controlului de constitutionalitate stabileste urmatoarele:De asemenea, articolul unic pct. 6 din legea criticata introduce un nou alineat, alin. (131), in cuprinsul articolului 254 din Legea educatiei, cu urmatorul continut:.", se arata in sesizare.