Un liberal a depus un proiect prin care magistratii CCR pot fi numiti doar din randul judecatorilor. Detalii despre initiativa legislativa

"Judecatori ai Curtii Constitutionale pot fi numai judecatorii numiti in conditiile art.125 alin. 1 din Constitutie. Judecatorul numit ca judecator al Curtii Constitutionale este suspendat de drept din functie pe durata mandatului.Postul ocupat de magistrat la momentul numirii ca judecator la Curtea Constitutionala este rezervat in mod obligatoriu. La incetarea mandatului de judecator al Curtii, magistratul are dreptul de a reveni pe postul detinut anterior numirii. Perioada in care magistratul a exercitat functia de judecator al Curtii Constitutionale este considerata vechime in magistratura", arata proiectul de lege al liberalului.De asemenea, "presedintele Romaniei numeste judecatorii CCR dintre magistratii care si-au depus candidaturile la Secretariatul general al Administratiei prezidentiale", potrivit unui nou articol introdus prin proiect Procedura de numire nu este schimbata prin proiectul de lege. Ca si pana acum, conform legii in vigoare, trei judecatori sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei.O alta modificare propusa prin initiativa legislativa este: "Camera Deputatilor si Senatul numesc, la propunerea Biroului permanent si pe baza raportului Comisiei juridice, motivat cu privire la toti candidatii, in calitate de judecator al Curtii Constitutionale, magistratul care a intrunit votul majoritatii membrilor prezenti. Candidaturile se depun la Secretariatele generale ale celor doua Camere ale Parlamentului".Totodata, judecatorii depun cererile de candidatura, insotite de un curriculum vitae, avizul Consiliului Superior al Magistraturii si actele doveditoare ca indeplinesc conditiile prevazute de lege.Proiectul arata ca "lipsa avizului sau avizul negativ al CSM duce la respingerea cererii de candidatura".In timpul sedintelor publice vor trebui sa poate proba si consilierii juridici, pe langa judecatori, magistrati asistenti, procurori si avocati , iar numirea judecatorului la Curtea Constitutionala se face numai cu acordul prealabil exprimat in scris prin cererea de candidatura a magistratilor.Mandatul de judecator al Curtii Constitutionale inceteaza si la data pensionarii. In forma legii in vigoare, incetarea mandatului de judecator al CCR inceteaza "la expirarea termenului pentru care a fost numit sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces sau in situatiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitarii functiei de judecator mai mult de 6 luni".Propunerea legislativa a liberalului, care initial a fost ales deputat pe listele PSD la Sibiu, a fost inregistrata la Camera Deputatilor, prim for sesizat, decizional fiind Senatul.