Fara precedent in istoria CCR: Valer Dorneanu face "precizari" despre cum s-a deliberat in cazul numirii lui Florin Iordache la Consiliul Legislativ

Precizarile

"Precizarea" lui Valer Dorneanu vizeaza pozitia pe care judecatorul CCR, Simina Tanasescu, a avut-o in acest caz. Concret, judecatorii CCR au decis respingerea sesizarii ca neintemeiata. Pe de alta parte, Simina Tanasescu considera ca se impune respingerea sesizarii ca inadmisibila, fie - in ipoteza in care s-ar fi trecut peste filtrul de inadmisibilitate - cea de admitere pe fond a sesizarii.Potrivit sefului CCR, decizia de repingere in acest caz a fost pronuntata cu unanimitate de voturi si cu opinia concurenta a Siminei Tanasescu. Problemele ar fi iesit la motivare."Opinia credactata nu concorda cu sustinerile prezentate in cadrul sedintei de deliberari de doamna judecator exclusiv pe solutia de inadmisibilitate si, mai mult, cuprinde - in mod paradoxal - argumente in favoarea solutiei contrare adoptate cu unanimitate de voturi, ceea ce transforma opinia autointitulataintr-o veritabila opinie separata," scrie Valer Dorneanu.Conform acestuia, in aceasta opinie concurenta sunt consemnate solutii si argumente diferite fata de cele prezentate la sedinta de deliberari.Experti in Drept au explicat pentru Ziare.com ca "precizarile" redactate un cadrul motivarii nu sunt stabilite in niciun act oficial. "Nu se scrie despre asa ceva nici in Constitutie, nici in Legea privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, nici in Regulamentul CCR. Nu are temei legal si este neclar ce precizeaza.""Practic aceeasi persoana semneaza in dubla ipostaza, si ca autor al opiniei majoritare, si ca autor al. Or, un judecator nu poate semna o hotarare in mai multe calitati. Nu in ultimul rand, potrivit jurisprudentei CCR, motivarea unei decizii are si ea caracter obligatoriu. Se pune atunci intrebarea logica, ce caracter obligatoriu sau facultativ are aceasta," explica sursele citate.In plus, Dorneanu da detalii despre modul in care s-a facut deliberarea in acest caz."Se poate ridica intrebarea daca a a fost incalcat secretului deliberarii. Este posibil sa fi depasit limitele investirii, nefiind abilitat prin statutul de judecator sa critice in cadrul deciziei, dar printr- un instrumentum nelegal, comportamentul () unui magistrat in cadrul deliberarilor," explica sursa citata.PRECIZARI cu privire la minuta Deciziei Curtii Constitutionale nr.847/2020 si la opinia concurenta intocmita,In conformitate cu minuta Deciziei nr.847/2020, solutia de respingere ca neintemeiata a sesizarii de neconstitutionalitate a fost pronuntata cu unanimitate de voturi si cu opinia concurenta a doamnei judecator Tanasescu. In cadrul sedintei de deliberari, doamna judecator s-a pronuntat pentru respingerea sesizarii de neconstitutionalitate ca inadmisibila motivat de faptul ca hotararile Parlamentului cu caracter individual nu pot forma obiectul controlului de constitutionalitate potrivit art.146 lit.l) din Constitutie coroborat cu art.27 din Legea nr.47/1992.Opinia "concurenta" redactata nu concorda cu sustinerile prezentate in cadrul sedintei de deliberari de doamna judecator exclusiv pe solutia de inadmisibilitate si, mai mult, cuprinde - in mod paradoxal - argumente in favoarea solutiei contrare adoptate cu unanimitate de voturi, ceea ce transforma opinia autointitulata "concurenta" intr-o veritabila opinie separata.In mod cert, autoarea opiniei concurente nu a votat in sensul admiterii sesizarii de neconstitutionalitate motivat de neindeplinirea conditiilor prevazute de Legea nr.73/1993 pentru ocuparea functiei de presedinte al Consiliului Legislativ. Potrivit art.59 alin.(3) din Legea nr.47/1992, "Judecatorul care a votat impotriva poate formula opinie separata. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurenta. Opinia separata si, dupa caz, cea concurenta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, impreuna cu decizia".Astfel, de principiu, judecatorul constitutional in cuprinsul opiniei concurente prezinta si dezvolta argumentele sale invocate in cursul sedintei de deliberari in sensul solutiei votate, fara a-si deforma/distorsiona votul exprimat si argumentele care au stat la baza acestuia.Nuantarea votului exprimat in sedinta de deliberari a Curtii Constitutionale prin argumentele cuprinse intr-o opinie concurenta este inadmisibila, intrucat prin intermediul unei asemenea opinii judecatorului constitutional nu ii este permis nici sa se razgandeasca in privinta solutiei votate si nici sa prezinte argumente total straine in raport cu cele sustinute in sedinta de deliberari, cand a fost pronuntata decizia.Or, opinia "concurenta" redactata neglijeaza tocmai aceste aspecte, consemnand solutii si argumente diferite fata de cele prezentate la sedinta de deliberari de doamna judecator, ceea ce este contrar art.59 alin.(3) din Legea nr.47/1992 si art.426 alin.(2) din Codul de procedura civila, coroborat cu art.14 din Legea nr.47/1992.Presedintele Curtii Constitutionale, prof. univ. dr. Valer DORNEANU