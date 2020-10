Zegrean sustine ca votul pentru Consiliul Legislativ nu este valabil. "Am mai avut astfel de situatii, iar CCR a fost pentru admitere"

"Mandatul sa fie de 4 ani"

Referitor la sesizarea pe care USR o va face la CCR in acest sens, el a precizat ca au mai fost astfel de sesizari si ca au primit decizie de admitere. Declaratiile au fost facute la postul Digi 24. "Am aflat despre propunerea asta ieri () la 12.00. Tot ce stiu, stiu din presa si din deductii logice.Am avut 41 de voturi si am aflat ca au fost 41 de liberali in sala.Deci, in anumita proportie, liberalii si-au facut treaba, dar nu s-au prezentat toti la vot. Ca daca se prezentau toti la vot, era altfel rezultatul.Problema e ca votul nu e valabil. In legea de organizare a Consiliului Legislativ, articolul 9 spune ca presedintele si sefii de sectie sunt alesi prin vot, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor in sedinta comuna.187, cat a fost rezultatul celui declarat castigator, nu reprezinta majoritatea deputatilor si senatorilor. Majoritatea e aceea despre care vorbim cand este vorba de motiune de cenzura, cea cu 233 sau cat trebuie sa fie.Am vazut anuntat in presa ca Dan Barna spune ca va sesiza CCR. Am mai avut astfel de situatii si Curtea Constitutionala s-a pronuntat pentru admitere".Insa, sustine acesta, potrivit Constitutiei, nu e nevoie de majoritate calificata pentru Consiliul Legislativ, ci de majoritate simpla, aceasta fiind regula pentru orice hotarare adoptata de Parlament. De altfel, exista o decizie a CCR in acest sens.Zegrean a subliniat ca ar fi normal ca mandatul presedintelui Consiliului Legislativ sa fie de patru ani.El a subliniat ca aceasta functie nu este pe viata, intrucat, "desi legea nu spune ca mandatul e limitat, nu spune nici ca este nelimitat"."Daca Parlamentul l-a numit azi pe Florin Iordache, maine poate sa il de-numeasca in baza aceleiasi legi.Referitor la activitatea Consiliului Legislativ, Zegrean a afirmat ca a facut treaba buna, desi pana acum nimeni nu s-a interesat de aceasta institutie.Va functiona ca si pana acum, ei scriu rapoarte, parlamentarii nu le citesc.Nimeni nu se uita in rapoartele lor, a spus o data CCR ca rapoartele sunt consultative, dar ca cererea lor este obligatorie", a afirmat fostul presedinte al CCR.