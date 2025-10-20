„M-aș pensiona la 100 de ani”. Tudorel Toader, tăios la adresa magistraților. Zi decisivă la CCR, ce spune un alt fost judecător

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, profesor universitar / FOTO: Tudorel Toader (Facebook)

După două amânări, Curtea Constituțională dezbate luni, 20 octombrie, legea pensiilor magistraților, un subiect care a provocat dispute puternice în sistemul judiciar și în coaliția de guvernare.

De asemenea, judecătorii CCR vor decide și asupra pachetului de măsuri fiscale din al doilea plan de reducere a deficitului, iar premierul Ilie Bolojan și alți lideri politici urmăresc cu atenție hotărârea, care ar putea avea efecte politice importante. Mai mulți lideri au avertizat anterior că, dacă proiectul va fi respins, guvernul și-ar pierde legitimitatea și ar putea fi nevoit să demisioneze.

Ziare.com a luat legătura cu foștii judecători CCR Tudorel Toader și Petre Lăzăroiu, pentru a analiza variantele pe care le are la dispoziție Curtea, în ședința care a început de la ora 14:00.

„Eu, personal, cred că astăzi vom avea o decizie. Altfel spus, nu cred că va mai fi amânare, pentru că, pe de o parte, sunt foarte multe dosare blocate cu termene, iar justiția trebuie să funcționeze — oamenii așteaptă să-și valorifice interesele și drepturile legitime. Deci, eu, la ora asta, sunt convins că vom avea o decizie”, a transmis Tudorel Toader.

Petre Lăzăroiu s-a arătat, de asemenea, convins că astăzi vom avea o decizie, susținând că, în opinia lui, CCR ar trebui să aprobe contestația realizată de ICCJ.

„Din punctul meu de vedere, constituțional, legea ar trebui respinsă, pentru că este discriminatorie. Dintre toate pensiile speciale — sunt vreo 5–7 categorii, așa-zisele pensii de serviciu — ele implică, de regulă, componente salariale mai mari, vârste de pensionare mai mici și contribuții reduse. Legea s-a oprit însă doar asupra magistraților, iar asta ridică probleme de egalitate.

În al doilea rând, există și un context procedural și politic. În 2023 a trecut o altă reglementare legată de statutul magistraților, cu prevederi referitoare la pensii și contribuții, astfel că tabloul legislativ e mai complicat. Dacă mă întrebați de ce s-a tot amânat decizia, probabil că au existat motive mai puțin tehnice și mai mult politice — guvernul a preferat, cel mai probabil, să gestioneze momentul în funcție de agenda internațională, de comunicare. Vom vedea însă ce vor spune judecătorii. Eu cred că legea trebuie respinsă.

Problema esențială rămâne că, dintr-un arsenal de 5–6 categorii de pensii speciale, s-a ales tocmai justiția. Din punct de vedere financiar, alte categorii — militari, polițiști etc. — au mult mai mulți beneficiari de pensii speciale decât magistrații. Dacă ar conta strict impactul bugetar, justiția nu ar fi cel mai important capitol. În schimb, asupra magistraților s-a purtat și o campanie publică foarte agresivă, ceea ce a alimentat discursul negativ”, a transmis acesta.

Tudorel Toader: Aș rămâne magistrat până la 100 de ani, ca în America

Tudorel Toader, care în trecut a ocupat și funcția de ministru al Justiției, a transmis că CCR ar putea fi de acord în privința creșterii vârstei de pensionare la 65 de ani pentru magistrați, dar problema rămâne la aspectul modificării cuantumului pensiei.

„Sunt două probleme: vârsta de pensionare și cuantumul pensiei. La vârsta de pensionare este o chestiune de oportunitate. Dacă aș putea, aș rămâne magistrat până la 100 de ani, ca în America. La 48 de ani, un magistrat e în deplinătatea profesională. În ceea ce privește cuantumul pensiei, este o chestiune de apreciere, indiscutabil. În cele din urmă, vor calcula dacă noua formulă respectă standardul impus de Curte, care spune că pensia trebuie să fie cât mai apropiată de salariu”, a declarat Tudorel Toader.

Într-un comunicat, ICCJ susține că propunerea Guvernului încalcă zeci de decizii obligatorii ale Curții Constituționale și numeroase principii fundamentale ale statului de drept. Întrebat cum se poate ajunge la un compromis între magistrați și Guvern, Petre Lăzăroiu a punctat, de asemenea, faptul că vârsta de pensionare poate fi majorată, prin tăierea excepțiilor.

„Există deja reglementări potrivit cărora magistrații se pot pensiona la 65 de ani dacă îndeplinesc stagiul minim de cotizare. În esență, lucrurile sunt mai simple decât le prezintă mass-media. Dacă ai un cadru clar care să aplice aceleași reguli tuturor categoriilor de pensii de serviciu — în ceea ce privește vârsta și stagiul de cotizare — și nu tratezi doar o singură categorie în mod special, atunci problema juridică și de echitate ar fi rezolvată mult mai ușor. Din păcate, o parte din discuția publică a fost polarizată, iar asta complică foarte mult politic și procedural soluționarea”, a mai relatat acesta.

A început ședința CCR privind pensiile magistraților. Verdictul poate schimba scena politică
A început ședința CCR privind pensiile magistraților. Verdictul poate schimba scena politică
Reforma pensiilor magistraţilor revine luni, 20 octombrie, în atenţia Curţii Constituţionale a României, după două amânări succesive. Judecătorii CCR sunt aşteptaţi să ia o decizie...
Ștefan Pălărie, avertisment înaintea hotărârii CCR privind pensiile magistraților: „Nu cred că o decizie negativă ar trebui să ducă la prăbușirea unui Guvern”
Ștefan Pălărie, avertisment înaintea hotărârii CCR privind pensiile magistraților: „Nu cred că o decizie negativă ar trebui să ducă la prăbușirea unui Guvern”
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a transmis un mesaj de calm politic înaintea deciziei Curții Constituționale privind pensiile de serviciu ale magistraților. Într-o intervenție...
