Cea mai bogată româncă, soția moștenitorului Ferrari: ”S-a observat că sunt din Călărași”

Romina Gingașu (32 de ani) este soția lui Piero Ferrari (77 de ani), magnatul cu o avere în valoare de 6,5 miliarde de euro, moștenitorul imperiului Ferrari.

Romina este originară dintr-o comună din Călărași, a absolvit Colegiul Șincai din București și apoi Academia Tehnică Militară, și e considerată acum cea mai bogată femeie din România, prin prisma relației amoroase cu omul de afaceri italian.

Ultima apariție publică a româncei s-a produs la un eveniment organizat de Biblioteca Județeană Călărași, cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie și care a avut ca scop principal diversitatea și importanța femeilor din comunitatea județului.

„Sunt originară din Călărași si am venit cu drag sa împărtășesc femeilor o parte din experiența mea internațională, sa prezint fundația si proiectele noastre pentru a ajuta fetele si femeile din România. Am fost primită cu brațele deschise si am fost fericită să revăd oameni lângă care am crescut.

Familia mea face parte din această comunitate, inclusiv eu deoarece adresa mea din cartea de identitate nu s-a schimbat niciodată și oriunde în lume, din Italia până în US, s-a observat în pașaport că sunt din Călărași.

Mă întorc o dată pe an în acest oraș și îl văd schimbat în bine, am văzut un oraș curat, o bibliotecă cum puține există în țară, un spital renovat și modernizat, și o comunitate de oameni zâmbitori și primitori. I-am mulțumit personal domnului Președinte Vasile Iliuță pentru această dezvoltare și schimbare pozitivă a orașului și județului.

Avem și două doamne antreprenor care merită menționate”, a spus soția lui Piero Ferrari, pentru GÂNDUL.

Ads