Cea mai bună brânză din lume în 2022: ”Are note de plante, fructe și piele” FOTO

4.434 de feluri de brânză din 42 de țări au fost analizate de experți în cadrul concursului World Cheese Awards 2022, relatează CNN.

Evenimentul a avut loc într-un centru de conferințe din orașul galez Newport, juriul fiind format din 250 de experți internaționali.

După mai multe degustări, au fost selectate 98 de sortimente de brânză în categoria ”super gold” și, în finală, au rămas 16.

The super gold cheeses are now selected… finals to follow. #worldcheeseawards @guildoffinefood pic.twitter.com/kQ0epqdzZ9

Cum a fost făcută selecția

Juriul a trebuit să decidă care este cea mai bună brânză ținând cont de aspect, aromă, gust și senzația produsă papilelor gustative.

Sortimentele au fost extrem de variate. Au fost prezentate brânzeturi în formă de pălării, învelite în frunze de urzică sau acoperite cu cenușă. Unele erau extrem de simple, în timp ce altele se asemănau cu niște prăjituri, fiind decorate cu fructe. De asemenea, culorile erau deosebit de variate, unele fiind portocalii, albastre și chiar mov.

Cea mai bună brânză din 2022

Cea mai bună brânză din lume în 2022 a fost desemnată Le Gruyère AOP, a producătorului elvețian Vorderfultigen, maturată de specialiștii de la Gourmino. Experții din juriu au descris-o ca fiind ”o brânză cu adevărat rafinată, produsă manual” care ”se topește pe limbă și are note de plante, fructe și piele”. Brânza respectivă este ușor sfărâmicioasă, fiind făcută din lapte crud de vacă.

The world's best cheese for 2022 is revealed This year’s winner, a gruyère from Switzerland, was eventually chosen by a panel of top judges https://t.co/J6oExPmzTj pic.twitter.com/bApIxFrIX4