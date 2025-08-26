Cât de mult a scăzut cea mai mare pensie din România după impunerea contribuției pe sănătate. Primele 10 pensii depășesc 10.000 de euro net lunar

Autor: Maria Popa
Marti, 26 August 2025, ora 08:07
Cât de mult a scăzut cea mai mare pensie din România după impunerea contribuției pe sănătate. Primele 10 pensii depășesc 10.000 de euro net lunar
Portofel cu bani FOTO: Pixabay

Cea mai mare pensie din România depășea în luna iulie suma de 98.000 de lei net (19.600 de euro). În luna august, după ce Guvernul a impus plata contribuției la sănătate, în cuantum de 10%, cea mai mare pensie din sistemul public a scăzut cu 9.506 lei, ajungând, astfel, la valoarea netă de 88.558 lei (17.700 de euro), arată datele obținute de News.ro din surse guvernamentale.

Primele 10 pensii din România depășesc valoarea netă de 10.000 de euro lunar și toate au fost obținute pe bază de contributivitate. Persoanele care încasează aceste sume au activat în sistemul bancar și în domeniul asigurărilor, susțin sursele citate.

În luna iulie, cea mai mare pensie din țară avea o valoare brută de 108.627 lei. Conform legii, primii 3.000 de lei din orice pensie nu se impozitează. Așadar, pentru a obține valoarea netă, din această sumă se scădeau 3.000 de lei, apoi se aplica un impozit de 10% pe suma rămasă. Rezulta o pensie de 98.064 lei net (19.600 de euro). Întreaga sumă era obținută pe bază de contributivitate.

De la 1 august, Guvernul Bolojan a impus plata unei contribuții la sistemul public de sănătate (CASS) pentru toți pensionarii. Însă, la fel ca în cazul impozitului clasic, primii 3.000 de lei au fost scutiți de la această nouă taxă. Așadar, cea mai mare pensie din România, care în luna iulie se ridica la 98.000 de lei net, a scăzut în luna august la suma de 88.558 lei net (17.700 de euro). A rezultat astfel o diferență de 9.506 lei, aproximativ 1.900 de euro.

Odată cu modificările fiscale de la 1 august, suma netă se calculează aplicând mai întâi cota CASS pe suma brută, apoi impozitul de 10% pe suma rămasă.

A doua pensie ca valoare netă în România ajungea, în luna iulie, la valoarea de 85.367 lei (puțin peste 17.000 de euro). De la 1 august, valoarea pensiei s-a diminuat cu aproximativ 1.650 de euro, ajungând la suma de 77.130 de lei net (15.400 de euro). Podiumul celor mai mari pensii din țară era completat în luna iulie cu suma de 81.292 lei, valoare netă. Altfel spus, 16.250 de euro lunar. După noile taxe impuse de coaliția de guvernare, pensia a scăzut la 73.463 lei net, așadar 14.700 de euro lunar.

Ultima pensie din top 10 se ridica luna trecută la suma de 56.689 de lei net, în jur de 11.300 de euro lunar. De la 1 august, suma a coborât la 51.320 de lei net, 10.260 de euro net, așadar o diminuare a veniturilor cu peste 1.000 de euro pe lună. Astfel, cele mai mari 10 pensii din România, chiar și după impunerea CASS, depășesc în acest moment suma de 10.000 de euro net lunar, cea mai mare valoare fiind de 17.700 de euro.

Toate aceste pensii sunt obținute pe bază de contributivitate, deci nu se încadrează în categoria pensiilor speciale, unde statul oferă lunar un surplus financiar.

Pensia medie în România este în acest moment 2.814 lei (560 de euro), potrivit datelor oficiale de la Casa de Pensii. Numărul pensionarilor depășește 4,5 milioane.

