"Ce-a fost asta?" Cea mai bizară ratare din istoria fotbalului: un jucător a făcut tot posibilul ca echipa lui să nu înscrie VIDEO

E greu de imaginat că poți să vezi pe un stadion de fotbal așa ceva. Însă scena ireală s-a petrecut în prima ligă canadiană.

Un jucător a respins de pe linia porții ca un veritabil fundaș, anulând astfel un gol ca și făcut pentru echipa lui.

Faza s-a întâmplat în meciul dintre FC Valour și Wanderers.

Echipa Valour a scăpat pe contraatac, mingea a fost trimisă spre poartă de atacantul Riggie, iar balonul se îndrepta spre gol. Din spate a venit ca un taifun William Akio, jucător tot la Valour, iar acesta a respins mingea chiar înainte de a trece linia porții.

Comentatorii au rămas înmărmuriți: "Ce Dumnezeu a fost asta? Akio a respins singur mingea de pe linia porții? Nu cred că am mai văzut așa ceva. Mingea clar se ducea în poartă"

Partea bună pentru sudanezul Aiko este că Valour a câștigat până la urmă meciul cu 1-0.

Bizarre scenes in the Canadian Premier League, where Valour FC's William Akio denied his own team a certain goalpic.twitter.com/l4ozLVsxem