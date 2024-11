Cea mai "scumpă" stradă din lume, pentru prima oară în Europa. Ce oraș a depășit faimosul Upper Fifth Avenue din New York

Via Monte Napoleone, situată în districtul modei din Milano FOTO /Unsplash

Titlul de cea mai scumpă stradă din lume a fost acordat pentru prima oară unei străzi situate în Europa. Plină de magazine de lux, strada cu cele mai mari chirii din lune înregistrează un record și depășește Upper Fifth Avenue din New York, alături de străzi din Londra, Paris, Hong Kong și Tokyo.

Cu o chirie de 20.000 de euro pe metru pătrat, cea mai scumpă stradă din lume este Via Monte Napoleone, situată în inima districtului modei din Milano. Pe stradă sunt situate magazine Hermès, Versace, Cartier, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Chanel și Gucci.

În istoria de 34 de ani a topului realizat de Cushman & Wakefield, o stradă europeană ocupă pentru prima oară prima poziție, iar Via Monte Napoleone este și cea mai scurtă dintre faimoasele străzi cunoscute pentru magazinele de lux, iar asta ține ridicat prețul chiriilor, scrie CNN.

Prețul unui metru pătrat de spațiu închiriat pe Via Monte Napoleone din Milano a crescut cu 11% în ultimul an, depășind cu aproximativ 50 de euro prețul chiriei din Upper Fifth Avenue, care a rămas stabil.

În luna aprilie, compania care deține Gucci a plătit 1,3 miliarde de dolari pentru a achiziționa o clădire pe strada din Milano.

Topul mondial al celor mai scumpe locații de shopping din lume, după prețul chiriei pe metrul pătrat.

1. Via Monte Napoleone, Milano

2. Upper Fifth Avenue (de la strada 49 până la 60), New York

3. New Bond Street, Londra

4. Tsim Sha Tsui, Hong Kong

5. Avenue des Champs Élysées, Paris

6. Ginza, Tokyo

7. Bahnhoftstrasse, Zurich

8. Pitt Street Mall, Sydney

9. Myeongdong, Seoul

10. Kohlmarkt, Viena

