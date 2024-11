Surpriza la Brasov! Corona invinge Ceahlaul

Etapa cu numarul 19 din Liga 1, ultima programata in acest an, a inceput cu o surpriza de proportii, codasa Corona Brasov reusind sa se impuna, scor 1-0, in fata revelatiei Ceahlaul.

Desi parea o partida dezechilibrata, Corona fiind ultima echipa in clasament, in timp ce moldovenii se aflau pe un linistitor loc 8, destul de aproape de cupele europene, a fost un meci surprinzator de echilibrat.

Unicul gol al disputei a fost marcat de Dalbea, in minutul 21.

Jucatorul Coronei a executat pe jos o lovitura libera de la 20 de metri, portarul Jovici a plonjat tarziu si nu a mai avut cum sa intervina.

In urma acestui rezultat, Corona ramane ultima in Liga 1, cu 10 puncte, in timp ce nemtenii se indeparteaza de locurile ce asigura prezenta in cupele europene.

Echipele de start:

Corona: T. Marc - Burlacu, Asanovici, Damian, V. Munteanu II - Dilbea, Miranda - Vranjkovici, R. Stanescu, Neacsa - S. Bus

Rezerve: Danalache, Fl. Ilie, Chirciu, Danila, Caprariu, Martac, H. Popa

Ceahlaul: Jovici - Dumitras, Cinu, Al. Achim, M. Rusu - Vl. Achim, Stana - Gheorghiu, M. Constantinescu, Chitosca - Golubovici

Rezerve: Jicha, Tabacariu, Onciu, Popadiuc, Garcia Lopez, Stefanescu, Tepes

M.D.

