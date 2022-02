Patriarhia si Ministerul Mediului se lupta pe Ceahlau

Constructia Casei de pelerini Panaghia, chiar in aria protejata a Parcului National Ceahlau, a nascut noi controverse intre ministrul Mediului, Attila Korodi si Patriarhul Daniel, scrie Gandul in pagina electronica.

Potrivit lui Korodi, constructia a fost ridicata fara respectarea legii de mediu, conform careia nu se pot face niciun fel de investitii in aria protejata. Mai mult, ministrul i-a trimis o scrisoare Patriarhului Daniel in care il invita la o discutie pe aceasta tema.

Korodi este ingrijorat ca s-a permis constructia unui astfel de edificiu in perimetrul ridicat in Parcul National Ceahlau si se teme acest incident sa nu se transforme intr-un precedent "periculos" pentru mediu, se arata in textul scrisorii.

In plus, Korodi considera ca Romania ar putea fi sanctionata de Uniunea Europeana in urma unor verificari in prealabil.

Tot scandalul a izbucnit in urma cu patru ani, dupa ce mai multe elicoptere militare inchirite au transportat pe munte peste zece tone de materiale in scopul modernizarii si sreabilitarii chiliilor de la Schitul Toaca, din Masivul Ceahlau.

In ciuda rpotestelor a numeroase ONG-uri, ale Consiliului Stiintific al Parcului si a Asociatiei Salvamont si de Protectie a Biodiversitatii, precum si o sumedenie de articole in presa, lucrarile au continuat.

Ridicarea Casei de pelerini de catre Mitropolia Moldovei a ajuns si la UNESCO, avand in vedere ca zona in care s-a construit este unicat in Europa. Zona urmeaza sa fie protejata si prin Directiva Habitate si Directiva Pasari.

