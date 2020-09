Primele temperaturi negative din aceasta toamna. Prognoza meteo pentru urmatoarele zile

Aerul rece va persista si in prima zi de weekend, apoi vremea va intra intr-un proces de incalzire. Potrivit ANM, vremea va fi frumoasa, cu valori termice normale pentru aceasta data. Maximele vor fi cuprinse intre 19 grade Celsius in depresiuni si 25 de grade in sud-vest. Pe parcursul zilei de sambata, soarele va fi generos, iar vantul va avea intensificari usoare in sudul tarii si in vestul Carpatilor Meridionali.Prognoza meteo pentru urmatoarele zileZiua de duminica va incepe cu temperaturi apropiate de pragul inghetului in depresiuni si cu conditii de ceata. Dupa pranz, insa, valorile termice vor trece de 20 de grade in toata tara, iar vantul va avea unele intensificari prin sudul Banatului.Temperaturile vor continua sa creasca la inceputul saptamanii atat pe timpul zilei, cat si noaptea. Astfel, marti, maximele vor atinge 29 de grade Celsius, o valoare mai ridicata fata de normalul perioadei.La munte, vremea va fi frumoasa, dar racoroasa dimineata si noaptea. Vantul va avea usoare intensificari in masivele sud-vestice, iar in depresiunile Carpatilor Orientali vor fi conditii de bruma. De duminica, atmosfera se va incalzi usor.Pe litoral, atmosfera va fi racoroasa, cu maxime ce nu vor mai trece de 20 de grade Celsius. De duminica, insa, vremea va deveni predominant frumoasa: temperaturile vor atinge din nou 24 de grade.