Pui de urs ucis cu sadism, intr-o comuna din Neamt

Un pui de urs, care a coborat, in urma cu cateva zile, spre spre livezile cu meri ale oamenilor din comuna Ceahlau, judetul Neamt, s-a prins intr-un sfac amplasat de un braconier neidentificat si a fost ucis.

Cadavrul sau a fost gasit intr-un lan de porumb. In apropierea ursului, a fost descoperita o furca care prezenta urme maronii, posibil de sange.

Suspect pentru aceasta fapta este Mihai C., de 35 ani. Ancheta Politiei arata ca ursul a fost lovit cu un topor.

Informatiile culese de Monitorul de Neamt arata ca la mijloc este vorba de un act de braconaj.

Probele care sustin aceasta idee constau in faptul ca Mihai C. nu se afla pe un teren proprietate personala cand a omorat puiul de urs si exista martori care afirma ca, inainte cu putin timp ca tipatul puiului ranit sa fie auzit de sateni, pocnetul unei arme a fost auzit in zona.

In acelasi timp, exista suspciunea ca puiul de urs a fost impuscat in cap, insa in aceeasi zona a fost lovit si cu toporul, iar laba stanga a animalului a fost sfartecata, semn ca ursul a scapat din lat.

