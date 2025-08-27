Pui de urs ucis cu sadism, intr-o comuna din Neamt

Sambata, 04 Octombrie 2008, ora 16:45
2896 citiri
Pui de urs ucis cu sadism, intr-o comuna din Neamt

Un pui de urs, care a coborat, in urma cu cateva zile, spre spre livezile cu meri ale oamenilor din comuna Ceahlau, judetul Neamt, s-a prins intr-un sfac amplasat de un braconier neidentificat si a fost ucis.

Cadavrul sau a fost gasit intr-un lan de porumb. In apropierea ursului, a fost descoperita o furca care prezenta urme maronii, posibil de sange.

Suspect pentru aceasta fapta este Mihai C., de 35 ani. Ancheta Politiei arata ca ursul a fost lovit cu un topor.

Informatiile culese de Monitorul de Neamt arata ca la mijloc este vorba de un act de braconaj.

Probele care sustin aceasta idee constau in faptul ca Mihai C. nu se afla pe un teren proprietate personala cand a omorat puiul de urs si exista martori care afirma ca, inainte cu putin timp ca tipatul puiului ranit sa fie auzit de sateni, pocnetul unei arme a fost auzit in zona.

In acelasi timp, exista suspciunea ca puiul de urs a fost impuscat in cap, insa in aceeasi zona a fost lovit si cu toporul, iar laba stanga a animalului a fost sfartecata, semn ca ursul a scapat din lat.

Motociclist străin atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea acestuia
Motociclist străin atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea acestuia
Un cetățean străin de 73 de ani a fost mușcat sâmbătă de un urs pe Transfăgărășan, în timp ce se afla blocat în coloană, în zona Valea lui Stan, comuna Arefu (Argeș). Potrivit...
AUR la guvernare: scenariu în criza coaliției până la rotativă. „Riscurile sunt ca polul suveranist să crească”
AUR la guvernare: scenariu în criza coaliției până la rotativă. „Riscurile sunt ca polul suveranist să crească”
Coaliția de guvernare traversează o perioadă tensionată, cu mai multe conflicte interne care amenință stabilitatea politică și pun sub semnul întrebării viitorul alianței până la...
#pui, #urs, #ucidere, #Neamt , #stiri Ceahlaul
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
ObservatorNews.ro
Emil Constantinescu, revoltat de inchiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajati intr-un sediu luxos
DigiSport.ro
Neasteptat: a dat "nas in nas" cu femeia pe care a parasit-o pentru o majoreta cu 49 de ani mai mica. I-a spus doua cuvinte

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Muncă „de vis” în Rusia? Tinere africane, recrutate pentru fabrici de drone. Alerta lansată de autoritățile sud-africane
  2. România va avea serviciu militar voluntar. Ministrul Moșteanu anunță că Legea pregătirii populației pentru apărare este în curs de avizare
  3. Președintele Trump cere reintroducerea pedepsei cu moartea pentru crimele comise în capitala SUA. Trump consideră că orașul Washington este „invadat de bande violente”
  4. Creierul atacului din Centrul Vechi, prins de polițiști înainte să fugă din ţară. Unde l-au găsit oamenii legii
  5. Tragedie la Arad. Un băiat de 18 ani s-a înecat după ce a căzut în râul Mureș. Iubita lui de 16 ani s-a salvat în ultima clipă
  6. Ministrul Cseke Attila le bate obrazul magistraților: "Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii"
  7. Se apropie alegerile în Republica Moldova. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, se declară "încrezătoare" că voturile vor confirma direcția pro-europeană
  8. Incendiu violent la complexul "Dragonul Roșu" din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp. Sunt degajări mari de fum VIDEO
  9. De la Kiev până la coridorul Suwałki, mlaștinile revin în prim plan ca scut defensiv al Europei
  10. Nicușor Dan ar fi avut observații, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților SURSE