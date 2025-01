Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei ceai zilnic

Ceaiul este una dintre cele mai populare băuturi din lume, apreciată de oameni pentru diverse momente ale zilei. Unii îl savurează dimineața pentru un impuls de energie, alții înainte de culcare pentru relaxare, iar unii preferă să îl consume pur și simplu după-amiaza, ca o pauză reconfortantă. Dar cât de benefic este, de fapt, ceaiul pentru sănătatea ta? Și există efecte negative asociate cu consumul zilnic?

„Cele mai bătrâne și mai longevive populații din lume beau ceai zilnic. Okinawanii din Okinawa, Japonia, beau ceai verde sau matcha în fiecare zi”, subliniază Sevilla Amanda, dietetician.

Conține mulți fitonutrienți

Ceaiul este plin de substanțe nutritive pe care nu le găsești în multe alte băuturi, în special în cafea.

"Ceaiurile conțin o varietate de substanțe fitochimice și fitonutrienți, deoarece provin din diferite tipuri de plante", spune Sevilla. Potrivit Bibliotecii Naționale de Medicină, fitonutrienții sunt substanțe nutritive comune ale plantelor care produc o anumită activitate biologică și susțin sănătatea umană în multe moduri diferite.

Reglează metabolismul

Există chiar și anumite ceaiuri care te ajută să îți reglezi metabolismul, dacă acesta a fost dezechilibrat din diverse motive. Un studiu publicat în Journal of Research in Medical Sciences afirmă că ceaiul verde are în mod specific un efect pozitiv asupra reglării metabolismului, care este, de asemenea, direct corelat cu controlul nivelului de glucoză și cu gestionarea greutății.

Reduce inflamația

Sevilla spune că ceaiul este, de asemenea, cunoscut în mod obișnuit pentru proprietățile sale antiinflamatorii. Potrivit unui studiu din Jurnalul Internațional de Știință Moleculară, există un număr mare de cercetări care pot dovedi beneficiile antiinflamatorii pozitive ale consumului regulat de ceai.

Poate ajuta la controlul greutății

Au fost efectuate numeroase cercetări cu privire la efectele pozitive ale consumului zilnic de ceai verde asupra controlului greutății.

