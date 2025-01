Metode simple pentru a-i diminua iuțeala intensă a cepei. Trucul deosebit de util dacă preferi să nu mai simți gustul după ce mănânci

Ceapa crudă oferă o aromă intensă, perfectă atunci când burgerul tău suculent are nevoie de un plus de savoare, salata ta complexă necesită un mic impuls, sau salsa are nevoie de un adaos crocant și proaspăt. Totuși, ceapa crudă, indiferent de varietate, tinde să copleșească papilele gustative și să lase un miros persistent în respirație pe parcursul zilei. Înțepătura acidă a cepei provine din același mecanism ca și vaporii care provoacă lăcrimarea. În timp ce crește și încearcă să se apere de a fi mâncată, ceapa eliberează enzime și acid sulfenic care îți irită simțurile.

Din fericire, dacă îți place gustul de ceapă crudă, dar deteşti efectele amare și persistente, există câteva metode simple pentru a-i diminua iuțeala.

O baie de gheață

Cea mai ușoară metodă pentru cepele roșii, albe și galbene (varietatea ideală pentru supa de ceapă franțuzească), indiferent de formă sau mărime, este o baie de gheață. După ce cureți și tai ceapa, scufund-o în apă rece cu gheață timp de cel puțin 15 minute, apoi scurge apa înainte de utilizare. Vei observa imediat că ceapa ta crudă are un gust considerabil mai delicat.

Cu toate acestea, bucătarii au descoperit trucuri pentru a domoli și mai mult această aromă intensă, extinzând tehnica simplă de înmuiere.

Unii presară sare pe feliile de ceapă crudă, le lasă câteva minute, apoi elimină excesul de umiditate printr-o clătire rapidă în strecurătoare.

Ads

Alții recomandă înmuierea cepei în oțet. Dar pentru cea mai delicată ceapă crudă, adăugarea bicarbonatului de sodiu în apa de înmuiere este metoda cea mai eficientă.

Sfaturi pentru înmuierea cepei pentru o aromă delicată și plăcută

Dacă ești deosebit de sensibil la iuțeala intensă a cepei crude, adaugă bicarbonat de sodiu în apa de înmuiere — aproximativ o lingură de bicarbonat la o cană de apă este suficientă. În timp ce apa simplă ajută la eliminarea unor componente iritante ale cepei, bicarbonatul de sodiu are rolul de a neutraliza activ acidul sulfenic al cepei. Acest truc este deosebit de util dacă preferi să nu mai simți gustul de ceapă mult după prânz.

Similar cu metoda clasică a băii de apă, înmoaie feliile de ceapă în apă cu bicarbonat timp de cel puțin 15 minute, deși câteva minute în plus nu le vor afecta. Singura diferență este că, în loc să scurgi pur și simplu ceapa, va trebui să o clătești temeinic înainte de a o adăuga în orice preparat (sau de a o consuma ca atare). Gustul metalic al bicarbonatului poate persista pe ceapă dacă doar o clătești superficial, așa că asigură-te că o amesteci bine cu mâinile în timpul procesului.

Acum că ai la dispoziție acest truc simplu pentru ceapă, folosește-l la următorul tău burger suculent sau pentru a duce la un alt nivel salata ta preferată, scrie chowhound.com.

Ads