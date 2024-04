Ceasul celui mai bogat pasager de pe Titanic a fost vândut la licitație cu o sumă record. „O piesă unică din istoria celui mai faimos vas din lume” FOTO

Un ceas de aur găsit la cel mai bogat pasager de pe Titanic a fost vândut, sâmbătă, 27 aprilie, la licitaţie cu 1,175 milioane de lire sterline (1,37 milioane de euro), un record pentru un obiect legat de celebrul vas, potrivit casei de licitaţii britanice Henry Aldridge & Son, relatează AFP.

Această sumă, plătită de un cumpărător american, a depăşit estimarea de 100.000 - 150.000 de lire sterline (116.000 - 175.000 de euro) publicată înainte de vânzare.

Gold pocket watch once owned by world’s richest Titanic passenger up for auction https://t.co/Qb3jrldfrf pic.twitter.com/yKOoxALRhb

Acesta depăşeşte recordul anterior, pentru un artefact al Titanicului scos la licitaţie, de 1,1 milioane de lire sterline, obţinut în 2013 de o vioară, potrivit casei de licitaţii.

Cutia de vioară a fost vândută sâmbătă pentru 360.000 de lire sterline (420.000 de euro) la aceeaşi licitaţie ca şi ceasul.

Gravat cu iniţialele JJA, acesta a aparţinut omului de afaceri american John Jacob Astor, care a murit la vârsta de 47 de ani în scufundarea Titanicului în primele ore ale zilei de 15 aprilie 1912.

$1,137,374: Price just paid for the pocket watch of John Jacob Astor, which was found on his body that was recovered in the water a week after the Titanic’s sinking.

The piece, sold by British auction house Henry Aldridge, went for 8 times its original estimate. pic.twitter.com/tiBWzIRPOx