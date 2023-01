Circulație îngreunată pe drumuri din 9 județe din cauza ceței. Șoferii sunt sfătuiți să evite oprirea pe benzile de circulație

Ceaţa reduce vizibilitatea joi dimineaţa, 5 ianuarie, pe mai multe drumuri naţionale şi autostrăzi din jumătatea de sud a ţării, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliţiei Române.

”Pe mai multe artere rutiere de pe raza judeţelor Argeş, Olt, Dolj, Caraş-Severin, Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman, ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri. De asemenea, este semnalată ceaţă, care reduce vizibilitatea în trafic sub 150 de metri, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, pe tronsonul kilometric 11 (Centura Bucureşti) - 49 (Corbii Mari, jud. Dâmboviţa)”, transmite sursa citată.

Şoferii sunt sfătuiţi să folosească în mod corespunzător luminile, să evite oprirea pe benzile de circulaţie, să reducă viteza de deplasare şi să mărească distanţa de siguranţă dintre autovehicule.

