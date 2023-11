Atenționare pentru șoferi: ceaţă densă în zone din 13 judeţe, joi dimineaţa

Vizibilitatea va scădea sub 200 de metri

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, ce vizează localităţi din 13 judeţe, în următoarele ore.

Potrivit meteorologilor, ceaţa densă va persista, până la ora 9:00, în mai multe zone din judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui, respectiv până la ora 10:00 în localităţi din judeţele Alba, Sibiu, Tulcea, Braşov şi Harghita.

În judeţele aflate sub Cod galben de ceaţă, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Ads