Cine a tras cu tunul în România?

Într-un discurs recent susținut la Chișinău, premierul Ilie Bolojan a declarat că „23 august este o zi nefastă în istorie, deoarece prin pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, două regimuri dictatoriale au decis să își impună voința nedreaptă asupra altor popoare europene.”

O afirmație corectă din punct de vedere istoric! Ce înseamnă 23 august 1944 pentru România?

Se poate vorbi despre o „perioadă nefastă” fără să aducem aminte de consecințele „pactului Ribbentrop-Molotov”?

Pentru o mai bună cunoaștere, trebuie să ne amintim că, în urmă cu 81 de ani, la 23 august 1944, „Regele Mihai I al României a ordonat arestarea mareșalului Ion Antonescu, conducătorul statului și aliatul Germaniei naziste”, în Palatul Regal din București.

Fără să arunc cu piatra, să fi fost aceasta decizie un motiv pentru care regele Mihai I a fost decorat de Stalin, președintele fostei URSS, cu ordinul „Victoria”, cea mai înaltă distincție sovietică?

După arestarea mareșalului Ion Antonescu, România a rupt alianța cu Germania lui Hitler și a trecut de partea Aliaților, semnând un armistițiu cu URSS și declarând război Germaniei.

Istoria nu uită!

„În ciuda actului de la 23 august 1944, România a constituit, în ochii URSS, o pradă de război, iar în ochii aliaților apuseni, un stat dușman învins”!

După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, România a fost obligată să plătească rușilor circa 1,2 miliarde de dolari ca despăgubire de război, deși inițial se fixase o datorie de 300 de milioane de dolari, potrivit „Open Sources” / evz.ro.

Într-un sens demn de apreciere, dar și într-un mod surprinzător, premierul Ilie Bolojan se declară împotriva caracterului criminal al „pactului Ribbentrop-Molotov” din anul 1939, prin care teritorii istorice românești au fost furate din „trupul” țării!

Interesul național învinge politica mondială?

Premierul Ilie Bolojan va avea puterea să denunțe, dacă mai este valabil, „Tratatul de bună vecinătate cu Ucraina”, semnat de România, în 1997 și înregistrat la Secretariatul O.N.U., în conformitate cu art. 102 din „Carta Organizației Națiunilor Unite”?

Potrivit art. 27 din „Tratatul de bună vecinătate cu Ucraina”: „prezentul tratat se încheie pe termen de 10 ani. Valabilitatea lui se prelungește automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părțile contractante nu va înștiința în scris cealaltă parte contractantă despre intenția sa de a-l denunța, cu cel puțin un an înaintea expirării perioadei de valabilitate respective”.

Premierul Ilie Bolojan a demarat o reformă care îi poate afecta capitalul de imagine! Iarna bate la ușă în viitorul apropiat, iar facturile la gaz, la curent și la bunurile de consum au crescut aproape dublu!

Astfel, cât de mult se mai impun corecții cu privire la redobândirea demnității și a teritoriilor istorice românești?

În condițiile în care premierul Ilie Bolojan denunță „pactul Ribbentrop-Molotov”, va avea puterea să recupereze Tezaurul și teritoriile istorice românești?

Restabilirea adevărului nu este imposibilă!

Din 1997 și până în prezent cum a fost apărată comunitatea românilor din Ucraina?

Realitatea impune măsuri urgente?

La o simplă interpretare, fie și din perspectiva analizei de intelligence, argumentele nu lipsesc, fiind oferite chiar de către „Tratatul de bună vecinătate cu Ucraina”.

Potrivit art. 16, alin. 1: „părțile contractante vor dezvolta colaborarea, în măsura posibilităților lor, în domeniul protecției și îmbunătățirii stării mediului înconjurător”. Din această perspectivă, cum poate fi interpretată dragarea Deltei Dunării pentru deschiderea canalului Bastroe?

Potrivit art. 16, alin. 3: „părțile contractante se vor informa reciproc, fără întârziere, asupra producerii unui dezastru ecologic”. Cât de adevărat este că efectele unui posibil „dezastru ecologic” asupra ecosistemului din Delta Dunării nu vor întârzia să apară în viitorul apropiat?

Conform art. 17, alin. 5: „părțile contractante vor încuraja studierea limbii române în Ucraina”. Cât de adevărat este că predarea și folosirea limbii române a devenit o problemă în școlile românești din Ucraina, dar și în timpul slujbelor din biserica comunității de români?

În temeiul art. 20: „părțile contractante vor colabora în scopul conservării și restaurării monumentelor istorice, culturale și a locurilor memoriale românești în Ucraina”. Deși nu vreau să cred că a fost posibilă, cum poate fi justificată coborârea de pe peretele unei clădiri istorice a plachetei dedicate poetului nostru național Mihai Eminescu?

Cine a avut nevoie de schimbare?

De ce a fost nevoie să fie executat Nicolae Ceaușescu?

Un motiv în plus au fost interesele politice, naivitatea sau deschiderea unui drum pentru trădare națională?

Cum a fost posibilă semnarea „Tratatului de bună vecinătate cu Ucraina”, care, în mod indirect, recunoștea pierderea Basarabiei, a nordului Bucovinei, a Ținutului Herța și a Insulei Șerpilor – teritorii românești anexate de URSS, după pactul Ribbentrop-Molotov, în 1940?

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege și față de adevărul istoric, în cazul semnării „Tratatului” amintit, cât este vorba de voința Marilor Puteri și cât poate fi vorba de indiferență față de istoria și patrimoniul României?

Vânătoarea de vrăjitoare nu este o soluție!

Respectarea legii este însă o datorie!

Cine a negociat? Cine a semnat?

În ultimii 25 de ani, au existat voci care au afirmat, neoficial, că acest „Tratat” a fost un compromis impus pentru aderarea României la NATO. Dar ce valoare are o securitate garantată în lipsa demnității naționale?

Dacă ne-am vândut istoria pentru un scaun la masa euro-atlantică, atunci cui aparține astăzi viitorul României?

Temele pentru reconsiderarea dreptului istoric sunt multiple!

De ce Insula Șerpilor, parte din teritoriul românesc în perioada interbelică, a fost cedată Ucrainei?

Deși oficial s-a invocat „nevoia stabilirii unor relații stabile cu vecinii”, România a pierdut un punct strategic de importanță geopolitică în Marea Neagră.

Tezaurul României a fost uitat sau abandonat?

După 1989, conducerea politică a României nu a mai tratat cu seriozitate problema Tezaurului trimis la Moscova în timpul Primului Război Mondial. Aurul României, cultura, documentele, bijuteriile coroanei – toate rămân „păstrate” în Rusia, în ciuda nenumăratelor promisiuni diplomatice.

De ce nu este această temă o prioritate națională?

Unde sunt vocile liderilor politici când vine vorba de adevărata reparație istorică pentru România?

Cine rescrie istoria? Cine o șterge?

Tinerii nu mai învață despre Ținutul Herța. Basarabia este prezentată adesea ca un „stat vecin”, iar Bucovina de Nord pare o noțiune abstractă din manualele vechi.

De ce trebuie să învățăm „Istoria comunismului din România”?

Dacă studiem „Istoria Holocaustului din România”, când vom cerceta și atrocitățile armatei de ocupație horthyste din localitățile Ip, Moisei și Treznea, în care românii au fost spintecați cu baioneta, inclusiv femeile însărcinate?

România de mâine?

După 1990, istoria a fost rescrisă, dar nu în favoarea României, dovezile continuității noastre milenare, precum „Coiful dacic” de la Coțofenești, fiind furate sub ochii adormiți ai autorităților!

Cine apără azi interesul național?

Premierul Ilie Bolojan are o șansă. Are ocazia să arate că nu este doar un politician de carieră, ci un lider de stat, care înțelege că apărarea interesului național înseamnă mai mult decât declarații diplomatice la Chișinău.

Va avea, însă, curajul premierul Bolojan să ceară oficial revizuirea „Tratatului de bună vecinătate cu Ucraina” semnat în 1997, în condițiile în care prevederile art. 27 sunt explicite, inclusiv în sensul că valabilitatea tratatului – încheiat pe 10 ani – „se prelungește automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părțile contractante nu va înștiința în scris cealaltă parte contractantă despre intenția sa de a-l denunța”?

Faptele bune nu trebuie să întârzie!

Are puterea premierul României să solicite returnarea Tezaurului de la Moscova?

Cine va readuce în discuție soarta românilor din teritoriile istorice pierdute?

Azi, la 81 de ani de la „evenimentele” de la 23 august 1944, România este membră în Alianța NATO și UE!

În pofida așteptărilor și a speranțelor spulberate, nu cumva România este o țară înfrântă în planul memoriei istorice?

Cine ne îndeamnă să uităm cine suntem?

Un popor, dacă mai suntem un popor și nu o populație, fără istorie nu devine mai ușor de manipulat?

Cine iubește trădarea?

Cine iubește, însă, trădătorii?

Deși istoria nu iartă, mai are cineva, azi, curajul să o scrie așa cum a fost?

Ziua de 23 August trebuie să rămână un moment de neuitare și de cinstire a sutelor de mii de eroi ai Neamului românesc, căzuți pe câmpurile de luptă, dar și o invitație la neuitarea umilințelor și nedreptăților aduse românilor!

În aceste condiții, de ce România a „recunoscut” pactul Ribbentrop-Molotov?

Cine și de ce a semnat, la Neptun, la 2 iunie 1997, Tratatul cu privire la „relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina”?

Cine a cedat Insula Șerpilor, un alt teritoriu românesc?

Teritoriile istorice românești – Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța – mai aparțin României?

În ce condiții a fost semnat „Tratatul de bună vecinătate cu Ucraina”, în 1997?

Un interviu realizat de omul de televiziune Marius Țucă (MT) cu Emil Constantinescu (EC), fostul președinte al României, transformă imposibilul în realitate!

Încărcat la data de 24 mai 2025, pe canalul YouTube, interviul „Ce spunea Emil Constantinescu despre Ucraina” obligă la reflecții!

„EC: O să vedeți lucruri care înainte păreau de neimaginat, acum în Ucraina se admit pentru...

TM: Hai să spunem lucrurilor pe nume! Să spunem lucrurilor pe nume.

TM: Ați fost acuzați de cei care se află la putere că, prin semnarea acestui tratat cu Ucraina, am pierdut definitiv acele părți din România: Bucovina, sudul Basarabiei!”

EC: Cine mă acuză?

TM: Eu!

EC: Da, sunteți o persoană! Cine mai este alături de dumneavoastră? Ce reprezentați? Care este opinia publică?

EC: De aia v-am întrebat!

TM: Să spunem că v-ar acuza toată lumea!

EC: Eu am apărut la televizor și am urmărit ce se întâmplă! (...)

EC: Au fost manifestații de mii de oameni împotriva acestui tratat?

Le-ați văzut dumneavoastră?

(...) Referendum nu s-a făcut, pentru că nu au existat condiții”!

Interviul surprinde prin temă și tonul discuției! Ficțiune? Adevăr?

În mod cert, argumentele pot fi pro și contra, cele mai des invocate fiind, inclusiv în comunicatul „Biroului de presă” al fostului președinte Emil Constantinescu: „Tratatul a asigurat cadrul juridic pentru protejarea minorității românești (și moldovenești) din Ucraina”; „Tratatul a asigurat României liniștea și securitatea la granița sa de est și nord, convingând comunitatea internațională că România este un furnizor de securitate și un pivot al stabilității politice în estul Europei.”

Dincolo de eleganța sau plasticitatea limbajului diplomatic, care a fost adevărata miză pentru care a fost semnat „Tratatul de bună vecinătate cu Ucraina”?

Istoria deschide mintea și sufletul!

După 86 de ani de la „pactul Ribbentrop-Molotov”, după 81 de ani de la evenimentele de la 23 august 1944, dar și după 18 ani de la semnarea „Tratatului de bună vecinătate cu Ucraina”, în 1997, cine mai are nevoie de istorie?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

