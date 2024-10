Explozie de proporții în capitala Ceceniei. Patru morți și cinci răniți VIDEO

Doi copii se numără printre cele patru persoane care au fost ucise sâmbătă în urma unei explozii la o benzinărie din capitala cecenă Groznîi, a anunţat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă al regiunii ruse, relatează Reuters.

Autorităţile au declarat că un rezervor de combustibil a explodat la benzinărie, provocând un incendiu. Alte cinci persoane au fost rănite.

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, a declarat pe Telegram că a preluat situaţia sub controlul său personal. El a declarat că cei responsabili pentru explozie vor fi aduşi în faţa justiţiei, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Exploziile produse în septembrie 2024 şi august 2023 la staţii de alimentare cu combustibil din regiunea vecină Daghestan au provocat moartea a 13 persoane şi, respectiv, a 35 de persoane.

Russian Telegram channels reported that a gas station on Muhammad Ali Avenue in Grozny, Chechnya, exploded. The causes are unknown.

